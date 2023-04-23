松山慈惠堂台北母娘文化祭護國神農祈福法會今（23）日早上舉行，許多在地民代都到場參與，徐巧芯、許淑華也先後抵達並分別接受訪問，因兩人近日打響立委選舉前哨戰，互動也格外引發關注，不過兩人並未碰面，僅透過媒體進行攻防。

許淑華受訪時則表示，歡迎徐巧芯去檢舉，徐當了四年的議員，卻不知道議會程序？她會虛心接受，也謝謝徐的指教。她強調，每周三的議會大會原則上就是簽到，簽到後如果對議案有想法，就可以透過大會表達，而當天早上、中午就會拿到下午的議事程序，若議員對下午的議案沒有任何意見的話，有很多事情要忙，可以去地方進行選民服務。

許淑華稱，她固定禮拜三會去宮廟做法律服務、禮拜四晚上在服務處、禮拜六會去菜市場，一直以來都在做地方服務，所以徐巧芯如果要檢舉就歡迎她去，自己會虛心接受。

許淑華也在臉書貼一張露肩照，稱「議會走光照不如我香肩照」，「無聊的政治口水我不想理會」！