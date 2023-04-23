南韓女星全智賢過往憑藉電影《愛無間》躍身當時身價最高的女星後，又以電視劇《來自星星的你》使事業攀上高峰，近幾年她拍攝完《智異山》、《屍戰朝鮮：雅信傳》後便再未有新作品推出，而是享受與家人相處的時光。近日她便被人巧遇為孩子的游泳比賽加油，完美的身材比例被網友大讚。

近期有大陸網友「Eva在韓國」去到兒子游泳比賽的現場時，意外發現全智賢以及老公崔俊赫也在該場地為孩子加油，開心稱讚：「本人還是非常有氣質，看起來他們夫妻感情也很好。」並將照片及影片放上社群和網友分享，而從曝光的畫面中可見，全智賢帶著帽子以及口罩，站在第一排為孩子拍照，而她走近鏡頭時，雖然一身休閒的穿搭，但仍難以掩蓋她的高挑身形以及女神氣質，秒被網友認出。

而該則相關畫面也在陸網上流傳，讓網友一秒夢回全智賢的電影名作《我的野蠻女友》，紛紛留言表示：「這步伐一秒入戲，感覺像是在學校裡真的混過的模樣」、「姐姐的身材保養的也太好了吧。」此外，也有人相當羨慕網友能夠巧遇女神，對此網友也回覆：「明星也都是普通人，不用羨慕。」

事實上，由於全智賢甚久沒有新作品推出，讓網友大呼可惜。對此，當全智賢有望合作男星姜棟元拍攝電視劇《北極星》的消息傳出後，引發韓媒爭相報導，更以「最偉大的組合」、「歷代級選角」等字句形容兩人的合作，顯見韓網也相當期待全智賢再次展現她的女神魅力。