王瞳接受台語考驗。（民視提供）

王瞳接受台語考驗。（民視提供）

倪齊民接受台語考驗。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前進棚直擊8點檔《市井豪門》攝影棚，邀請演員參加「台語大考驗」，演員倪齊民、王瞳、蘇晏霈、賴慧如、胡嘉愛、洪毛、曾子益、張可昀等人看到題目後無一不被考倒，現場笑點不斷，讓觀眾感受到演員私底下的一面，連螢幕上看似嚴肅的倪齊民也被逗得捧腹大笑。

王瞳去廁所被攔截，她笑說在洗手間都在想「等等要被考什麼呢」，因為雖然演台語劇很多年了，但《skr》的考題真的出乎意料，「結繭」、「樹懶」等的題目都是平常很少用台語說的詞，所以第一時間的回答都讓人捧腹大笑，尤其她說「結繭」講成get Boom跟倪齊民的get Party都讓一旁的工作人員笑噴淚，直呼兩人太有才了。

被觀眾譽為「台劇梁朝偉」的曾子益，被主持人直呼撞臉脫口秀主持人「曾博恩」，曾子益表示真的有許多觀眾留言這樣說，雖然跟梁朝偉同台機會可能很難，但希望有一天可以跟博恩同框，來個面對面比一比。

倪齊民表示，平常很少跟家人講台語，唯獨跟媽媽交談才會用台語，但講得好不好也是媽媽才知道，只是有大叔偶包的倪齊民，接受考驗之前相當抗拒，他說很怕自己得0分，畢竟「李有貴」在觀眾心中相當有才氣，但知道《skr》觀眾特別愛看出糗，還是敬業陪伴大家完成訪問，幸好雖然答案笑料百出，但還是有答對幾題，讓他最後露出鬆了一口氣的笑顏說「原來也沒有這麼難」。