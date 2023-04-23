「台灣有你們真好！」總統蔡英文今（23）日晚間出席「新北市藥師公會112年度會員聯誼餐會」，肯定藥師對防疫工作的投入付出，及對長照政策的支援協助，並期盼藥師和政府一起努力，繼續提供第一線資訊和基層藥局的需求，讓政策更完善、更貼近民意，共同守護國人的健康。

蔡英文致詞表示，過去這幾年來，新北地區的藥師朋友對防疫工作的投入付出，還有對長照政策的支援協助，真的很令人感動。過去，她在很多場合都代表國人及政府，向藥師朋友表達謝意；藉著今天的機會，她要再一次謝謝新北及全國的藥師朋友，這幾年大家都辛苦了。

蔡英文指出，現在疫情逐漸趨緩，各項防疫措施陸續鬆綁，大家也開始回到正常生活。未來，還有許多地方需要藥師朋友一起來幫忙。尤其，現在的藥局已經超越單純的藥品服務；也站在公益的角度，成為社區重要的長照支柱。許多藥師朋友不僅在社區幫忙把關人民的用藥安全，也會支援長照中心，或是到民眾的家中，提供專業的藥事照護。

她並提到，今年以來，全球都遇到部分藥品短缺的情況。政府也很重視這個問題，衛福部在上個月，快速成立「藥品供應通報處理中心」來加強因應。國人的用藥安全，無論在政策或是執行上，都需要藥師朋友們和政府一起努力，一起守護國人的健康。

除蔡英文，總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、新北市藥師公會理事長許有杉、立法委員羅致政、張宏陸、林德福等亦出席今天的活動。