大甲媽22日抵達雲林縣西螺大橋，上萬信眾擠滿大橋周邊。（張朝欣攝）

台中大甲媽22日起駕，展開9天8夜遶境活動，往南行經彰化、雲林、嘉義，全程約340公里，23日晚上約8點遶境隊伍抵達雲林縣西螺大橋，雲林縣長張麗善率縣府團隊相迎，上萬信眾擠滿大橋周邊，施放煙火與鞭炮，隨後大甲媽遶行西螺市區為地方祈福，當晚駐駕西螺鎮福興宮。

西螺地區民眾為迎接大甲媽遶境隊伍，23日一大早便開始準備各種餐點與飲料，沿途並設置休息點，讓隨行信眾隨時補充體力，福興宮更動員數百名志工提供用餐、住宿等各種服務。西螺警分局為維護進香團隊伍秩序與交通順暢，中午起進行西螺大橋與市區道路周邊管制。

大甲媽鑾轎於晚間約8點抵達西螺大橋，雲林縣長張麗善率縣府團隊、機關團體代表、在場信眾相迎，依古禮虔誠接駕，隨後鑾轎遶行市區街道與各宮廟，信眾爭相躦轎底，最後抵達福興宮駐駕。

張麗善表示，每年大家都會在西螺大橋迎接大甲媽來雲林，是眾人心目中的「媽祖大橋」，今年現場來了很多雲林民眾，非常熱鬧，雲林要盡地主之誼，用歡喜虔誠的心歡迎大甲媽，心誠則靈，媽祖一定會保佑大家平安健康。

西螺福興宮說，大甲媽來、回路程都會駐駕福興宮，因此須作好完善的準備，廟方人員很早就開始規畫相關事宜，並設置服務處隨時因應信眾的各種需求，許多西螺鎮民主動擔任志工，迎接辛苦的隨香信眾，晚上大家到福興宮參拜太平媽與大甲媽，到處都是人潮，熱鬧滾滾。

信眾指出，很多人下午4點多就來西螺大橋迎接大甲媽，但大家實在太熱情了，鑾轎於晚上8點才到大橋。大甲媽在福興宮駐駕休息，深夜約11點起駕，往虎尾鎮方向前進，預計24日抵達目的地嘉義縣新港奉天宮，25日上午8點舉行祝壽大典。