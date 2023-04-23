雄獅3月營收11.8億元、年增532.7％，第一季營收32.91億元、年增491.4％。元富認為，雄獅營運狀況將逐季轉佳，考量雄獅為台灣最知名與規模最大之旅行社，營運與獲利表現受惠邊境解封，有望重回成長軌道，加上轉投資旅天下聯合公司提供多元化產品服務拓展新客群，給予「買進」投資評等，推測合理股價211元。

王品股價堪稱餐飲股領頭亮點，最近創下351.5元新天價，目前處於高檔震盪。法人估計，王品2023年EPS衝上17.14元，較前年度的5.15元增加逾2倍。

整體而言，統一投顧看好，王品集團的多品牌覆蓋、多價格帶策略與市場區隔明確，較其他正餐業者更具競爭優勢，瘋美食平台會員的經濟效益將具體展現在營收與獲利上，另藉由萬鮮有效整合上下資源，垂直效益展現，給予推測合理股價418元，投資評等升至「強力買進」。

雲品受惠國境解封，第一季整體營收呈雙位數成長，金控旗下投顧法人指出，雲品日月潭持續深化國內散客占比、且屬親子飯店，國旅市場仍在，看好營運增長；初次開啟基本面研究，給予「買進」投資評等，目標價高達126元。