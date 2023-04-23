中國大陸貿易壁壘調查、兩岸關係緊張，甚至有人擔心此舉是否為取消ECFA前兆，對此，農委會主委陳吉仲19日就針對此事表示，ECFA要取消有相關條文，目前是沒得到相關資訊。對此，前立委郭正亮23日就表示，「民進黨長期把自己描述為遵守WTO規則，事實上沒有按照WTO執行兩岸貿易，直到現在見真章，因此民進黨知道自己站不住腳」，引發討論。

郭正亮23日在網路節目《風向龍鳳配》中表示，民進黨長期把自己描述為遵守WTO規則，事實上沒有按照WTO執行兩岸貿易，甚至更歧視中國大陸的產品，不過中國大陸以前未就此提出調查或訴諸WTO，所以一般民眾不了解。郭正亮坦言，直到現在見真章，而民進黨當然知道WTO的相關規則。郭正亮更舉例，農產品只有兩種原因可能辯護不進口，第一是保護某種產品，針對某農產品一視同仁、第二是檢疫問題。但以蘋果為例，台灣讓美國、日本、紐西蘭、法國進口，唯獨不讓中國大陸的蘋果進口，「這就是歧視」；也因此民進黨知道自己站不住腳。

郭正亮更指出，另一方面，中國大陸近幾年多次暫停台灣農漁產品輸入，過去農委會主委陳吉仲數次說要狀告WTO，不過行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮卻表示，沒有對中國大陸提出的控訴，也沒有接到農委會要求向WTO提出控訴。這讓郭正亮驚呼「陳吉仲完全說謊」，郭正亮說，陳吉仲表面上說要到WTO控訴，實際上卻完全沒有；甚至引起大陸反將一軍，這代表陳吉仲根本不敢去WTO控訴。

郭正亮坦言，這個議題就是中國大陸等把民進黨的吹牛捅破了。由於10月12日有第一波結果，他預計七、八月，就有廠商開始著急，要求政府和陸方商量，包含農產品、紡織品等。郭正亮認為，這不是ECFA的問題，因為範圍超過ECFA。ECFA早收清單只有539項，這次有2544項，幾乎是包含大部分ECFA領域，包含石化、紡織、食品、運輸、機械等。

郭正亮最後也說，「中國大陸此時做這動作有特別意義」，因為在國民黨執政時代，陸方以兩岸關係為優先，若可以對兩岸比較好，就不以國際規範處理，因此讓利的項目未來可在後來的服貿、貨貿中被包含；但民進黨時代，中國大陸已經看清現實，ECFA不可能在擴張，因此轉為採取公事公辦，「兩岸沒有特殊關係了」目前就是面臨這個狀態。

至於台灣是否招架得住？郭正亮說，「民進黨就是偷懶」，明知道WTO規定，就應該按照最惠國待遇對中國大陸部分產品做修正，但蔡英文七年來都沒有處理，吃定中國大陸不會碰。郭正亮表示，大陸不會去碰23項協議，包含ECFA在內，因為ECFA是在兩岸和緩期間的特殊關係中簽的協議，陸方以WTO照章辦事，若因此掏空ECFA的內容，將是台灣的問題。