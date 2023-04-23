昨(22)日國寶級雕刻大師朱銘驚傳家中身亡，朱銘本名朱川泰，一生藝術成就斐然，「太極系列」與「人間系列」作品引起轟動，然而隨著價格水漲船高，其中，身價最高作品「單鞭下勢」當時行情7千多萬，因此引來許多不肖人士盜鑄，因此也爆出「盜鑄案」、遭侵害著作權、詐欺等大大小小的案件層出不窮。
其最受到矚目的朱銘作品「盜鑄案」，朱銘文教基金會從2004年起至2013年止，受理朱銘雕塑作品真偽鑑定，竟發現市面上流通近2成的仿冒品，士林地檢署也兵分23路搜索6縣市，查獲「拱門」、「十字手」、「單鞭下勢」等銅雕作品，另有較小的「關公」、「達摩」及「媽祖」等百件贗品，其真品價值巿價逾9億元。
此案還揭發長期贊助朱銘的收藏家葉榮嘉也是共犯之一，他透過掮客施景文，找到與朱銘長期合作的鑄造廠開始盜鑄，甚至偽造香港拍賣公司證明書，在拍賣市場銷售，最後經士林地院宣判，葉榮嘉判刑2年，緩刑5年、施景文判刑3年、長期配合的鑄銅廠負責人高健忠判刑1年6月，其他工作人員分別判刑6月到1年10月不等，賠償朱銘1億2千多萬。
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