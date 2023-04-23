外交部提供

外交部長吳釗燮日前接受加拿大《環球新聞網》專訪，強調中國無權干涉台灣與各國建立友誼，我國致力備戰才能避戰，並呼籲民主國家應記取歷史教訓，共同告誡中國不得對任何國家動武，團結起來阻止北京的野心。

吳釗燮本月13日接受加拿大《環球新聞網》資深記者Jeff Semple專訪，訪談內容以「台灣外長說：台灣正就中國武力攻台作好準備」為題，於22日在該新聞網電視及網站刊播。

吳釗燮在訪談中表示，中國長期以軍事威脅恫嚇我國，日前以蔡總統出訪過境美國與眾議院議長麥卡錫晤談為藉口，再度發動軍演，其目的在排除國際社會對台灣的支持，我國予以強烈譴責。

針對部分媒體指稱「蔡麥會」是「無益、挑釁」的作法，他強調，台灣是民主社會，中國無權干涉台灣與各國建立友誼，更無權妄指台灣與各國強化友誼就是挑釁，或可以任意劃設紅線。反之，中國不顧《聯合國憲章》和平解決爭端的基本精神，以武力恫嚇脅迫台灣，才是真正嚴重的挑釁。

吳釗燮提醒各國，二戰的爆發源於野心國家覬覦他國領土並強行納為己有。現在中國也恣意指稱台灣、台海、東海及南海屬於中國，其威權擴張野心不僅限於第一島鏈，也擴及太平洋、印度洋等地，對國際社會構成重大威脅，這才是更危險及挑釁的行徑。

他呼籲民主國家應記取歷史教訓，共同告誡中國不得對任何國家動武，團結起來阻止北京的野心。不論外界臆測中國何時侵台，我國必須隨時作好準備。台灣從俄烏戰爭中汲取經驗，除堅定自我防衛決心、強化不對稱戰略、進行軍事改革外，也積極爭取國際社會的支持，以應對中國可能的攻擊。

他引用聖經中大衛對抗巨人歌利亞的預言，強調民主終將勝利，台灣終將勝利。針對台加關係，吳釗燮表示，台加共享自由民主、維護人權法治、尊重以規則為基礎的國際秩序等基本價值觀，為雙邊關係發展奠定良好基礎。加國政府去年首度公布的「印太戰略」也十分關切台海的和平與穩定，因此雙方有許多可共同合作之處。

吳釗燮指出，中國擅於利用假訊息或藉由支持當地中國移民來干預外國選舉，台灣屢受中國假訊息及網路攻擊，應處經驗相對豐富，公民團體也積極協助澄清事實以降低損害，我國樂於與加國在上述非傳統安全領域分享經驗，以反擊中國的干預。