繼2019年巴黎秋天藝術節（Festival d'Automne Paris）之後，莎士比亞的妹妹們的劇團導演王嘉明作品《親愛的人生》，再獲柏林雷寧廣場劇院（Schaubühne Berlin）舉辦的「FIND新戲劇藝術節」（Festival Internationale Neue Dramatik）邀請，將於本週末在柏林一連演出二場，目前票房已近售罄。

現代戲劇的國際交流向來不易，其中尤以語言和文化的隔閡，為海外巡演面臨的首要難題。然而，在《親愛的人生》裡，王嘉明不僅改寫了加拿大小說家，諾貝爾文學獎得主艾莉絲・孟若的短篇小說，且將故事大量在地化移植，散發濃濃的台灣味，卻能打破藩籬，贏得國際策展人的親睞。

巴黎秋天藝術節總監瑪麗．科林（Marie Collin）表示，關鍵在於編導手法，「故事來自台灣，而編導手法像是拍電影，沒有任何文化隔閡，在舞台上一鏡到底，卻又很簡樸，點出了生、老、病、死，每個人都會有共鳴的故事，這就是人生。」

王嘉明在接受FIND新戲劇藝術節特約撰述Joseph Pearson採訪時表示，原本曾想要把孟若的短篇直接轉化為劇場，但大學主修地理的他，考量書中所描述的產業、植物、氣候、歷史、語言、情感狀態等，與台灣有巨大差異，於是決定重新編寫故事。

王嘉明表示，「我對孟若感興趣的是她書寫風格中存在的留白，允許讀者創造自己的故事。她經常寫景。談論周圍的環境，例如空間或物品，並將我們帶到角色身上。這讓我想起傳統中國文學，特別是詩詞傳統，經常通過描述場景來讓觀眾理解場景背後的感覺，但不直接談論感覺。」

FIND藝術節創設於2010年，致力將不同語言和文化領域的劇場作品帶到柏林。藝術節的精神著重於開發新的戲劇形式和文本 ，《親愛的人生》為該藝術節13年來首度邀演台灣現代戲劇作品。

今年的FIND新戲劇藝術節已於4月19日揭幕，藝術節節目包括來自紐約的老牌前衛劇場伍斯特劇團（Wooster Group），以及台灣、日本、伊朗、奧斯陸等地的劇場作品。莎妹劇團《親愛的人生》為FIND藝術節的壓軸之作，並預計今年十月桃園鐵玫瑰藝術節再度上演。柏林場次於4月29日至30日在Schaubühne Berlin Saal A登場。