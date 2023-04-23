知名餐廳鼎泰豐，以小籠包聞名全世界，持續吸引客人上門消費，有民眾在點餐時發現炒波菜、A菜、高麗菜的價格偏高，一盤就要230元，質疑是不是刻意賣貴一點，引起網友們熱議，就有人認為這是定價策略，如同星巴克賣的飲用水。

一名網友在PTT女板發文，評點鼎泰豐各道料理的價格，小籠包250元、牛肉麵280元、蝦仁炒飯270元，覺得都算好吃且合理，卻不解為何一小盤炒青菜要230元，好奇是不是故意賣很貴不讓人點的經營策略。

有網友認為星巴克販賣礦泉水要70元，讓咖啡價格相對變得比較便宜、划算。（圖／翻攝星巴克官網）

貼文引起熱議，有人認為這是定價策略，讓其他料理顯得不貴，「把青菜賣超貴，你就會覺得其他品項超便宜超划算，就跟星巴克賣超貴礦泉水是一樣的道理，水這麼貴，咖啡相對便宜」、「這樣看起來牛肉麵280不貴耶」、「這樣弄才能拉高毛利率」、「以現在高麗菜一顆十元更是海賺」。

不少常客則留言緩頰，「他們的菜都很新鮮，要維持住品質，成本很高」、「鼎泰豐的青菜份量不少啊，盤子不大但菜很紮實的疊出小山狀」、「鼎泰豐青菜耗損很高，每一盤都是阿姨們揀出來的」、「雖然貴但品質穩定，偶爾吃一次還ok啦」、「價格的確不菲，不過炒得真是厲害」。