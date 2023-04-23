前2年皆難堪吞下百敗賽季的海盜，本季打出煥然一新的氣勢，以15勝7負、勝率高達6成的戰績，創下隊史自1992年以來最佳開局，為了穩定軍心，海盜球團向總教練謝爾頓（Derek Shelton）表達了續約意願，但具體合約細節則尚未公布。

「我真的相信謝爾頓是這個職位的最佳人選，他不辭辛勞帶隊3年多，幫助我們逐漸成為贏家。」海盜總管切靈頓（Ben Cherington）相當讚賞自家總教練，但是謝爾頓還是得加把勁，在他領軍海盜的這段時間，球隊戰績僅是143勝242敗，敗場數比勝場多了將近100場。

美媒《Yardbarker》整理出幾個海盜打出驚奇成績的原因，休賽季大動作迎回的麥卡勤（Andrew McCutchen）雖然找不回MVP等級的身手，不過本季寫下打擊率2成77、4轟及9分打點，證明自己寶刀未老。海盜先發投手的表現也超出預期，以凱勒（Mitch Keller）和康崔拉斯（Roansy Contreras）為首的輪值陣容，曾一度寫下連續10場優質先發的驚人內容。

除了麥卡勤之外，分別簽下1年短約的老將山塔納（Carlos Santana）、康納喬（Connor Joe）仍保有競爭力，就算傷了擁有無窮怪力的克魯茲（Oneil Cruz），頂替游擊位置的卡斯楚（Rodolfo Castro）也打出不輸前者的成績。海盜球員固然表現出色，但賽程安排也幫助頗多，交手紅人、紅襪、白襪及洛磯都拿下對戰優勢，面對勁旅太空人（1勝2負）、紅雀（2勝2負）則討不到便宜，下周海盜將會碰上道奇，迎來重大考驗。