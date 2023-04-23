《哈利波特》（Harry Potter）系列小說作者JK羅琳（JK Rowling）憑藉系列小說賺得盆滿缽滿，從貧窮的單親媽媽搖身一變成為富豪，曾擠進英國富豪榜，小說改編電影也是史上高票房收入之一，近期有影視平台想要將《哈利波特》翻拍成劇集，將由JK羅琳擔任執行製片人，網上則出現抵制聲浪，JK羅琳看到後冷回：「我已經預先準備好大量存貨的香檳來應變了」。

JK羅琳近日透過推特回應：「我覺得有責任分享個可怕的消息。我過去提到的有些激進份子正嘗試組織起來，抵制我的另一個作品，這次是《哈利波特》電視影集。作為事前警告，我已經預先準備好大量存貨的香檳來應變了。」高EQ回應酸民。許多粉絲則表示支持，當初電影版砍掉皮皮鬼這個角色，讓部分書迷認為不夠還原小說，有網友提問影集版是否會看到皮皮鬼的出現，JK羅琳表示：「老實說，這是我做這個劇集50%以上的原因」。

Dreadful news, which I feel duty bound to share. Activists in my mentions are trying to organise yet another boycott of my work, this time of the Harry Potter TV show. As forewarned is forearmed, I've taken the precaution of laying in a large stock of champagne. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2023

JK羅琳曾擔任電影《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》和《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的監製，今年華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）將拍攝《哈利波特》系列劇集，JK羅琳將擔任執行製片人，拍攝計畫預計長達10年，且是忠於原著的改編，令不少人期待劇版的哈利波特卡司會如何。

JK羅琳對外表示：「MAX致力維護我的著作完整性，對我而言很重要，我期待參與這個新改編作品，它將提供只有長篇電視連續劇才能展現的深度和細節。」

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