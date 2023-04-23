《哈利波特》（Harry Potter）系列小說作者JK羅琳（JK Rowling）憑藉系列小說賺得盆滿缽滿，從貧窮的單親媽媽搖身一變成為富豪，曾擠進英國富豪榜，小說改編電影也是史上高票房收入之一，近期有影視平台想要將《哈利波特》翻拍成劇集，將由JK羅琳擔任執行製片人，網上則出現抵制聲浪，JK羅琳看到後冷回：「我已經預先準備好大量存貨的香檳來應變了」。
JK羅琳近日透過推特回應：「我覺得有責任分享個可怕的消息。我過去提到的有些激進份子正嘗試組織起來，抵制我的另一個作品，這次是《哈利波特》電視影集。作為事前警告，我已經預先準備好大量存貨的香檳來應變了。」高EQ回應酸民。許多粉絲則表示支持，當初電影版砍掉皮皮鬼這個角色，讓部分書迷認為不夠還原小說，有網友提問影集版是否會看到皮皮鬼的出現，JK羅琳表示：「老實說，這是我做這個劇集50%以上的原因」。
JK羅琳曾擔任電影《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》和《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的監製，今年華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）將拍攝《哈利波特》系列劇集，JK羅琳將擔任執行製片人，拍攝計畫預計長達10年，且是忠於原著的改編，令不少人期待劇版的哈利波特卡司會如何。
JK羅琳對外表示：「MAX致力維護我的著作完整性，對我而言很重要，我期待參與這個新改編作品，它將提供只有長篇電視連續劇才能展現的深度和細節。」
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