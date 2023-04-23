立法院長游錫堃23日在臉書透露，4月25日、下周二，立法院將迎接瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）、議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña），立法院將破例，讓國賓座車直接開到議場前門口，以表最高歡迎之意。

游錫堃指出，這是立法院睽違13年再度有國家元首到議場演說，更是首度有國會議長陪同蒞臨！為了讓賈麥岱在長途跋涉、軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，立院同仁想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口。

游錫堃表示，立法院有機會接待邦交國最高層級國賓，他感到無限光榮，但也對設備及場地不夠完善，覺得愧疚於心。因此這2日要求祕書長積極勘查改善，務必不要讓貴賓走太多的路、爬太多的樓梯。

賈麥岱一行人預定於24日上午5時10分搭機抵達桃園國際機場，而賈麥岱因罹患多發性硬化症導致行動不便，但日前蔡英文總統赴瓜地馬拉展開3天2夜行程時，賈麥岱仍拄著拐杖，陪同蔡英文出席多場活動。