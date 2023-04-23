國民黨台北市議員徐巧芯22日在黨內立委初選成功出線，針對2024大選打法，她23日在《新聞大白話》節目強調，由於藍營總統人選採徵召，但綠營賴清德已經在組織後援會及空戰，那麼藍營每提名一個立委，就應該把他加入針對賴清德的戰隊。賴陣營最近拉出馬永成、羅文嘉、林錦昌這些扁系人馬，但會讓年長世代回想起陳水扁當年貪汙，年輕人也不太認識他們。國民黨用比較年輕世代的戰法去打，賴清德未必打不動。

徐巧芯表示，因為國民黨在這次總統大選要用徵召的方式，因為不是初選，所以沒有大家選邊站的問題，大家都在慢慢等說，黨中央最後要提名誰？這有好有壞，好處就是大家比較不會有一些撕裂，有機會團結整合；壞處就是過程中有人出事的時候，也不知道站在哪邊好。

「不管徵召誰，我們一定都是全力以赴地幫忙他們！」徐巧芯提到，但最重要的應該是，在徵召出來的這段期間，針對賴清德陣營整個的鋪排跟成長，應該要有一支比較積極的部隊去對他進攻。否則這邊在等徵召的同時，他們那邊已經後援會的後援會，空戰的空戰，而我們這邊等到人出來，還要重做這些事情，不就慢人家一大截了嗎？

徐巧芯指出，藍營這邊立委已經在提名了，每提名一個，就應該要把他加入這個戰隊裡面，就是積極對準賴清德，當民進黨執政這麼多年，會讓選民覺得，是該政黨輪替看看了。就算覺得國民黨沒有特別好，但是讓民進黨做得太久，會對我們大家都不好！這種感覺一旦出來的時候，國民黨才會有機會。

「所以進攻民進黨，進攻賴清德是很重要的！」徐巧芯強調，賴清德這邊雖然想要做出拉年輕人的人設，可是看他用的都是誰？他用的馬永成、羅文嘉、林錦昌，都是扁系，扁系有什麼樣的問題？第一個，很多年長的世代會回想起陳水扁當時貪汙的時候。第二個，年輕人也不太知道這些人是誰，馬永成已經脫離戰場這麼久了，突然回來，年輕人也搞不清楚。

徐巧芯質疑，第三個，馬永成跟羅文嘉真的能夠了解現在的年輕人，跟現在的選戰作風嗎？恐怕有些人是活在舊時代的。所以國民黨這邊如果可以用比較年輕世代的戰法去打，賴清德未必打不動！就像當時賴清德提出了綠營版本的大局條款，他們叫誠信條款，結果被自己的王世堅打爆，自己人完全不甩黨主席提出的條款，所以賴清德絕對不是鐵板一塊，可是沒有一天一天去進攻他，滴水穿石，那藍營機會就會變得比較小。

徐巧芯直言，要不斷不斷進擊，絕對不要放棄希望，沒有打不贏的仗，只有不會打仗的人，要永遠相信這一點。