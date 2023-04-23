日本海上自衛隊(JMSDF)出雲級航空母艦的2號艦-加賀號( JS Kaga ,DDH-184)，已完成重大改裝，它的艦首變成方型，以收容F-35B 聯合打擊戰機。目前海上自衛隊仍然把出雲級稱為「直升機護衛艦」(helicopter destroyer)，但是它們已是明符其實的航空母艦。

日本海自的這張紀念照片，可看到加賀號的改裝幅度。(圖/JSMDF )

戰區(The Drive-The Warzone )報導，出雲級是日本海自第2代的直升機母艦，排水量達到2.7萬噸，具有改裝成F-35B戰機母艦的潛力。2018年，日本決定將2艘軍艦都進行改裝工程，其中出雲級在2021 年完成了第一階段改裝，主要是飛行甲板的耐熱層，以應對 F-35B向下噴射的高溫排氣，以及燈號系統和甲板標記的改動。不過，出雲號沒有改造飛行甲板的寬度，僅是測試F-35起降的可能性，因此它還需要第二階段改裝工程，預定於 2025 年 3 月開始。

比對加賀號改裝前(左)與改裝後(右)的外型差別。(圖/Twitter)

加賀號就採取一次到位的全面改裝工程，原本略帶弧型的飛行甲板，變得方方正正的，比改裝之前要寛大的多，增加了飛行甲板的面積。大約在4月19 日左右，加賀號離開廣島縣吳市碼頭，很快它的新造型被路人所拍攝到，並且在網上流傳。除了整塊飛行甲板有明顯的改變以外，它的甲板也完成耐熱塗層處理。 不過，如此大幅度的修改艦體，還需要其他的配套。接下來加賀號要重新修改艦身平衡，以及船體的結構加固，預計工桯要到 2024 年 3 月才會完成。

報導稱，對出雲級艦的改裝經驗，也可以延伸到其他的亞洲盟友國家，比如韓國與新加坡。韓國目前有2艘兩棲攻擊艦，分別是獨島號與馬羅島號，目前僅能起降戰鬥機，但同樣有改裝為 F-35B 航艦的潛力；韓國在前幾年的國防展上也有航空母艦的計畫。然而，韓國可能會優先投資核動力潛艦，資金削減將使航空母艦和採購 F-35B的計劃被延後。