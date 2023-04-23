台灣第一名模林志玲於2019年嫁給小7歲的Akira（黑澤良平），兩人婚後育有一子，生活十分甜蜜。雖然林志玲因忙著育兒，而甚少出現在螢光幕前，但她仍用心經營社群，時常曬出生活點滴和網友分享，今(23)日突曬出一張「愛妻視角」照，偷拍「國民姊夫」Akira的背影閃瞎網友。

林志玲今日在社群上寫下：「Happy Sunday，帶著芬多精迎接新的一週，have a great week everyone.」等字句，透露自己趁著假日，前往大自然感受芬多精的洗禮，此外，更曬出一張偷拍一位男子身穿白色背心，在林中小道上漫步的背影照，雖然未見畫面中主角的面容，但林志玲標記老公Akira的社群帳號，自曝同行者的身分，而此番突丟下一枚閃光彈的舉動，不僅閃瞎網友的雙眼，更掀起一陣討論。

貼文PO出後，網友們爭相前來朝聖，並寫下：「姐姐與姐夫真是幸福的一對」、「環境又美又好，高大的樹木好威嚴」、「超讚的森林浴。」此外，也有粉絲歪樓，紛紛敲碗想看兩人孩子的模樣，留言：「孩子已經可以走路了嗎」、「好想看小寶寶的照片。」

事實上，Akira近期忙著拍攝實境節目，日前出席記者會時，也透露林志玲喜歡在家帶小孩，並直言兩人現在的相處情況：「每晚收工之後，都會跟老婆互相報告今天如何，以及看看小孩好不好。」

此外，林志玲上月也在社群上曬出一張自己在大自然中漫步的模樣，並配文：「早安 early bird，每天找到一個讓自己微笑的理由。」而照片中她略施粉黛，白皙的雙頰在陽光的映照下顯得健康紅潤，更調出陶晶瑩妙問：「你的理由是什麼？姐姐？」讓網友看得嗨翻，也紛紛留言祝福林志玲有個美好的一天 。