根據《美麗島電子報》搶先曝光的4月國政民調，其中可以看到，總統蔡英文的信任度正向評價達50.1％，負向評價43.5％；執政滿意度正向評價為49.6％，負向評價46.5％。而該份民調中，更有56.9％的民眾認為，蔡總統執政7年，目前兩岸關係與馬英九政府執政時期比較起來，是「變差」的狀況，引發討論。

吳子嘉22日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡英文的信任度則為50.1％，這非常厲害，已經過半。而蔡英文已經是跛腳總統，執政滿意度49.6％，還比上月上升2個百分點。吳子嘉接著指出，行政院長陳建仁的施政滿意度為46.4％，算是高民調，負面評價為29.2％。他在2月的施政滿意度為41.8％，4月為46.4％，都沒什麼變動。

至於兩大黨的政黨好感度，吳子嘉表示，國民黨好感度為31.4％、負向評價53.1％。民進黨的好感度為44.3％，好感度將近過半，負向評價為44.8％。而23日吳子嘉也在該節目中曝光了，「蔡總統執政7年，目前兩岸關係與馬英九政府執政時期比較」的最新民調，其中有11.2％的民眾認為「變好」，有56.9％的民眾認為「變差」，有26.9％的民眾則認為「差不多」。