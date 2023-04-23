昨(22)日正好是道教神明玄天上帝農曆3月3日誕辰，沒想到，祝壽儀典舉行完後，今(23)日早晨驚見有條蛇盤踞在虎爺身上。（天佑宮提供）

昨(22)日正好是農曆3月3日，道教神明玄天上帝的誕辰日，新北市林口區有間祭拜玄天上帝的宮廟，舉行完祝壽儀典後，沒想到，在今(23)日清晨，廟內工作人員，將廟門打開後，依序向廟內各神明上香，當輪到虎爺前的香爐時，竟然發現虎爺的身上盤踞一條大蛇，這樣的景象也讓當地民眾開心不已，認為是「蛇將軍」來為帝爺公祝壽。

據悉，廟方從監視器畫面看見，無毒的黑眉錦蛇進入廟內，先是爬到神桌上向各路神明致意後，便沿著神桌爬到桌底的虎爺身上，讓不少信眾看了表示「這條神懂禮數」，知道先和各神明「拜碼頭」。

天佑宮宮主周佳垠也指出，以往帝爺公生日時，也常看見蛇與龜出現在門外，這是第一次看到進到宮裡面，他也表示看到這樣個景象，雖然是被嚇一跳，但感到相當驚喜與開心。

昨(22)日正好是道教神明玄天上帝農曆3月3日誕辰，沒想到，祝壽儀典舉行完後，今(23)日早晨驚見有條蛇盤踞在虎爺身上。（天佑宮提供）

據了解，道教神明玄天上帝身旁有2個大將，一尊是龜將軍，另一尊便是蛇將軍，而這次帝爺公生日發現有巨蛇盤據在虎爺上，在地民眾都認為是來幫帝爺公祝壽。

據悉，「黑眉錦蛇」是三級保育類的無毒蛇，因天氣逐漸回暖，爬蟲類陸續結束冬眠出洞找食物，民眾在外踏青時，也要注意腳邊爬行動物，避免危險發生。

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