據Alphabet在21日向美國證管會（SEC）申報資料，皮查去年薪酬近2.26億美元（約70億台幣）。當中股票獎勵的價值逾2.18億美元，其餘為200萬美元底薪，和逾500萬美元私人保全費用。

跟其2021年和2020年各年收逾600萬美元和740萬美元相較，去年薪酬大增主因是每三年獲得1次股票獎勵所致。其2019年股票獎勵達2.81億美元。

雖然Alphabet的C股股價去年大跌39％，但按21日收盤105.91美元計算，今年來累漲逾19％。若從1月20日宣布裁員1.2萬人起計算，股價累漲近7％。這代表大裁員刺激股價走高，皮查獲得股票獎勵的價值也水漲船高。

以Alphabet員工薪酬中位數28萬美元計算，皮查去年所得是中位數逾800倍。按Alphabet加州最低時薪15.5美元計算，要賺到皮查去年所得，必須工作1,460萬個小時。在每周工作40小時和沒休假下，相當於工作逾7,000年。

去年賺飽的高層還有谷歌副總裁拉加萬（Prabhakar Raghavan）與業務長辛德勒（Philipp Schindler）各賺3,700萬美元，Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）與法務長沃克（Kent Walker）各賺約2,450萬美元。