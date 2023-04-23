今年4月23日是中共海軍成立74周年，大陸一般也稱為海軍節。中共官方《央視》為慶祝共軍邁入「3航母」時代，特地製作專題報導，並以數位模擬方式播出中共艦載隱形戰機在福建艦起降的畫面。《央視》透露的消息讓外界更加確定，中共最新式的隱形戰機殲-35將在有直通甲板與電磁彈射的福建艦上服役，同也確認殲-35為單引擎配置，而非網上曾經流傳的雙引擎。

據香港《明報》報導，《央視》以《人民海軍邁入「3航母時代」》為題，報導中共3艘航空母艦的發展史，同時也披露了第3艘航母福建艦將部署新一代隱形艦載機的消息，並以數位方式播出逼真的隱形戰機在福建艦起降的模擬畫面。

報導說，自2022年6月下水後，首艘擁有平直甲板、電磁彈射的國產航母福建艦，目前正在按計劃開展繫泊試驗，今年將進入海試階段。《央視軍事頻道》模擬畫面顯示，舷號18的福建艦甲板上停放多架新一代隱形戰機，並進行電磁彈射起飛等畫面。

雖然中共福建艦仍在進行繫泊試驗，大陸《央視》仍以數位模擬方式播出殲-35在福建艦進行起降的畫面，藉此慶祝74周年的海軍節。圖為福建艦入役後想像圖。（圖／騰訊軍事）

從該款隱形艦載機的棱形機頭、傾斜雙垂尾、兩側進氣道等特徵，都與國產殲35艦載機一致。不過，該款戰機背後顯示是單引擎，而非網傳的殲-35是雙引擎。

在4月上旬，中共海軍官方賬號@人民海軍發佈2023年海軍直招軍官宣傳時片，就已用模糊的影像若有似無地曝光了殲-35戰機的畫面，隨著福建艦海試日期步接近，殲-35隱形艦載機的曝光力度會持續增加。

未來福建艦海試期間可望能看到殲-35戰機模型在甲板上隨同進行海試，但若要看到真實的殲-35在直通甲板的福建艦上起降，還得等到海試結束、開始服役一段時間之後才有可能。這對很多大陸熱血的軍迷們來說，恐怕會等得有些心焦，尤其是在與西方國家關係益發緊張之際，很多大陸的青年會期望有新式大型武器或頂尖的戰機服役來鼓舞士氣 。