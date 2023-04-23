蔡英文總統23日出席台北市宗教年度盛事「保生文化祭」，並與保安宮董事長廖武治一同敲鑼揭序幕，她感謝保安宮在疫情時發揮安定人心力量，協助國人克服疫情挑戰，而信仰文化是台灣和世界交朋友的寶貴資產，未來將努力吸引國際旅客來台，讓外國朋友體驗台灣獨一無二的文化。

「保生文化祭」是為恭祝保生大帝聖誕而發展的宗教盛會，自1994年開辦以來，向來吸引大批信徒與會。蔡英文晚間與內政部長林右昌、文化部長史哲及台北市長蔣萬安等人出席今年保生文化祭開鑼式，為活動揭開序幕。

蔡英文指出，今天的開鑼式，就是文化傳承的象徵。每次的開鑼，都是承接使命，讓美好的文化在這塊土地上承先啟後，代代相傳。從今天開始到6月，保安宮規劃了非常豐富的節目，包括放火獅、家姓戲及三獻禮祭典等。這絕對是深入認識傳統文化的好機會，她邀請大家帶著大朋友小朋友，一起來「鬥鬧熱」。

蔡英文提到，還記得2年前她來參加開鑼式，特別感謝各地保生大帝宮廟，在疫情期間舉辦祈福法會。藉這個機會，她要再次感謝保安宮和各地宮廟夥伴，發揮宗教安定人心的力量，協助國人克服疫情的挑戰。現在疫情已經趨緩，台灣的街道上可以看到許多來旅遊的國際朋友，而信仰文化是臺灣和世界交朋友的寶貴資產，政府會跟大家一起努力，在疫後吸引更多國際朋友來臺灣觀光，體驗臺灣獨一無二的文化。

林右昌表示，保安宮除了是地方信仰中心，亦是教育、文化、藝術傳承的中心。過去3年，許多民眾祈求疫情趕快過去，現在終於回復正常生活，感謝保生大帝讓民眾得到心靈支持與慰藉。

蔣萬安說，保生文化祭一直以來都是在地重要宗教活動，保安宮更是地方信仰重鎮，感謝保安宮持續推廣在地文化，而現在也是重要的藝術殿堂，開辦保安文化學院，邀請學者授課、演講，全面提升信仰文化的內涵。