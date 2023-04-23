中國網報導，王受文23日出席國新辦記者會時表示，從外部環境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。他說，從去年10月至今年2月，大陸以美元計價的外貿出口都是負增長；從經營主體來看，大陸外貿企業面臨一些制約因素和困難，例如到國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。

針對國務院推出促進外貿的政策措施，王受文指，政策分為兩大方面，一是穩規模，二是優結構。在穩規模方面，包括在大陸國內廣泛恢復實體展，推進國際客運航班穩妥有序恢復等；優結構方面，包括引導加工貿易向中西部、東北地區轉移，支持大灣區開展全球貿易數位化領航區發展等。

另外，王受文還說，要繼續擴大進口市場。支持先進技術重要裝備和關鍵零部件的進口，以促進大陸國內產業結構的調整和優化。另外，要發揮進口展會平台作用、培育進口貿易促進創新示範區、全面提升進口便利化水準。進一步提高進口貨物流轉效率，減輕企業負擔，使大陸產業鏈供應鏈能夠更加高效。