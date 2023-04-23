Aroldis Chapman strikes out Mike Trout with 103 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/52wWVx2L8v — Royals Daily (@RoyalsDaily_) April 23, 2023

本季轉戰皇家的「世界最速左投」查普曼（Aroldis Chapman），逐漸走出近年的投球低潮，今（23）面對天使中繼上陣，連續解決「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平及安森尼阮棟（Anthony Rendon），最快球速來到102.9英哩（約166公里）。

位於堪薩斯的皇家是小市場球隊，據《Sportico》預估球團價值，皇家以12.1億美元排在全大聯盟倒數第3位，加上自2015年奪下世界大賽冠軍後，戰績逐年下滑，台灣球迷很少會去關注這支球隊，近期客場3連戰對決天使，也讓皇家多了些露臉機會。

兩隊在系列賽第二部曲上演打擊大戰，皇家7局上推出查普曼登板，試圖保持雙方平手局面，一上來面對天使中心打線，查普曼以招牌火球作為主軸，用4顆球將神鱒三振出局，最後一球的球速來到102.9英哩，就算位置靠近好球帶中心，但剛猛的球威仍造成神鱒揮棒不及。

查普曼讓大谷翔平擊出游擊飛球出局，再飆出單場第2K解決安森尼阮棟，完成投球工作。查普曼本季出賽8場，中繼、救援成功各1次，8局當中狂飆15次三振，目前還沒有掉分紀錄，查普曼開季強勢出擊，有望重回頂尖終結者之林。