壽山獨特地理環境，讓壽山動物園坐擁豐富自然生態外，也和生長於壽山中的野生動物共存40餘年，其中最常見為台灣獼猴。觀光局長高閔琳表示，為讓動物園遊客更了解如何與野生獼猴相處，本次聯手市府發言人周璟瑜及高雄在地品牌「BANANA MONKEY」品牌代言猴大哥共同拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片，透過生動活潑互動，宣導「食物不手提收好在包包、食物不掛娃娃車、不邊走邊吃選擇室內用餐、不餵食獼猴、不對視獼猴、遇到獼猴搶食手放開不拉扯」等6大妙招，讓獼猴不FOLLOW，歡迎大家來動物園遊園之際，也一起守護獼猴！

壽山動物園邀請市府發言人及在地品牌代言猴大哥拍攝宣傳影片呼籲食物不外露，收好放包包(高雄市觀光局提供)

壽山動物園近年與台灣獼猴共存推廣協會合作推廣獼猴保育，於去(111)年底在停車場至園區內設置多面獼猴教育解說牌，希望民眾藉此了解野生台灣獼猴的生態習性。此外，搭配廣播宣導及志工、保全和協會人員園內步行，隨時提醒遊客將食物放入背包，不要手提食物及邊走邊吃等，以降低人猴衝突。日前更拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片，將食物不手提收好包包、食物不掛娃娃車、不邊走邊吃選擇室內用餐、不餵食獼猴、不對視獼猴、遇到獼猴搶食手放開不拉扯等6大妙招，以生動有趣的方式推廣，影片上傳動物園臉書後，也獲粉絲們肯定。

獼猴不FOLLOW 6大妙招宣導圖卡。(高雄市觀光局提供)

高雄市政府發言人周璟瑜說，壽山是獼猴棲息地，很開心有這機會拍攝宣導影片，一起推廣野生動物保育。拍攝過程雖然有獼猴不時出沒在周圍樹叢活動，但只要把食物放包包收好，不刻意引起注意，不必確認眼神，人猴和平共存，一點也不難。此外，一起參與影片拍攝的高雄在地品牌「BANANA MONKEY」也提到，身為高雄在地企業，很高興能與壽山動物園合作，讓自家品牌代言猴大哥串起友誼橋樑，為獼猴應對宣導大使，達人猴友善共存的目標。

壽山動物園提供防猴包包租借服務，遊客可以多多利用。(高雄市觀光局提供)

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟進一步表示，在兒童節連假期間，協會共印製50個陽春版防猴帆布包，針對拿塑膠袋、食物的遊客進行宣導同時建議他們到攤位以抵押證件或200元押金租借；經統計兩天共租借94人次，平均每小時會有7名遊客來租借，最後還有9名遊客以直接購買的方式支持這個活動，且多數被宣導食物不外露的遊客，也都有極高意願租借防猴包包。目前防猴包包已轉交給園方繼續讓民眾租借，希望藉由壽山動物園場域的示範，讓民眾了解人與野生動物間並非只能存在衝突，做好規範搭配相關措施跟宣導，才能真正解決問題。