壽山獨特地理環境，讓壽山動物園坐擁豐富自然生態外，也和生長於壽山中的野生動物共存40餘年，其中最常見為台灣獼猴。觀光局長高閔琳表示，為讓動物園遊客更了解如何與野生獼猴相處，本次聯手市府發言人周璟瑜及高雄在地品牌「BANANA MONKEY」品牌代言猴大哥共同拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片，透過生動活潑互動，宣導「食物不手提收好在包包、食物不掛娃娃車、不邊走邊吃選擇室內用餐、不餵食獼猴、不對視獼猴、遇到獼猴搶食手放開不拉扯」等6大妙招，讓獼猴不FOLLOW，歡迎大家來動物園遊園之際，也一起守護獼猴！
壽山動物園近年與台灣獼猴共存推廣協會合作推廣獼猴保育，於去(111)年底在停車場至園區內設置多面獼猴教育解說牌，希望民眾藉此了解野生台灣獼猴的生態習性。此外，搭配廣播宣導及志工、保全和協會人員園內步行，隨時提醒遊客將食物放入背包，不要手提食物及邊走邊吃等，以降低人猴衝突。日前更拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片，將食物不手提收好包包、食物不掛娃娃車、不邊走邊吃選擇室內用餐、不餵食獼猴、不對視獼猴、遇到獼猴搶食手放開不拉扯等6大妙招，以生動有趣的方式推廣，影片上傳動物園臉書後，也獲粉絲們肯定。
高雄市政府發言人周璟瑜說，壽山是獼猴棲息地，很開心有這機會拍攝宣導影片，一起推廣野生動物保育。拍攝過程雖然有獼猴不時出沒在周圍樹叢活動，但只要把食物放包包收好，不刻意引起注意，不必確認眼神，人猴和平共存，一點也不難。此外，一起參與影片拍攝的高雄在地品牌「BANANA MONKEY」也提到，身為高雄在地企業，很高興能與壽山動物園合作，讓自家品牌代言猴大哥串起友誼橋樑，為獼猴應對宣導大使，達人猴友善共存的目標。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟進一步表示，在兒童節連假期間，協會共印製50個陽春版防猴帆布包，針對拿塑膠袋、食物的遊客進行宣導同時建議他們到攤位以抵押證件或200元押金租借；經統計兩天共租借94人次，平均每小時會有7名遊客來租借，最後還有9名遊客以直接購買的方式支持這個活動，且多數被宣導食物不外露的遊客，也都有極高意願租借防猴包包。目前防猴包包已轉交給園方繼續讓民眾租借，希望藉由壽山動物園場域的示範，讓民眾了解人與野生動物間並非只能存在衝突，做好規範搭配相關措施跟宣導，才能真正解決問題。
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