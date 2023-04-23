大陸女星白鹿（本名：白夢妍）以平面模特的身分進入演藝圈，因外型亮麗受到關注，之後簽約知名編劇于正旗下，主演多部作品《周生如故》、《半是蜜糖半是傷》等，近年熱度不斷上漲，受到許多粉絲喜愛；隨著熱播劇《長月燼明》播出，白鹿過去的行為被網友翻出來，她多次表示自己是男人，讓部分觀眾認為白鹿厭女，她19日透過團隊發律師函警告，隔5日後在微博道歉了。

近日由羅雲熙和白鹿主演的電視劇《長月燼明》播出，雖然熱度很高，卻也有負面聲浪，認為劇情和人設有漏洞，叛國和審判女二的劇情引起部分觀眾不適，認為該劇編劇厭女和雌競，讓劇中女性角色為了爭奪男性資源互相攻擊。接著有網友挖出白鹿近年的採訪，她曾多次發言：「我是個男孩子」、「我本身比較排斥娘的東西」、「我真的就是個男人，大家都知道」，接受採訪時被問到會讓大家喜歡自己演的CP的原因，白鹿回答「女霸總和小奶狗的故事，然後後期又變成男霸總和小母狗」。

這些言論曝光後立刻引起網友討論，19日白鹿資訊站發布聲明，表示經白鹿委託已請律師，將針對網上對白鹿的侮辱、虛假等訊息提起訴訟，不料卻引起部分網友反彈。白鹿今（23）日在微博上發聲：「這幾天，因為過往的言論內容，引發了很多討論。我的確沒有用恰當的方式表達自己的觀點和想法，給大家帶來了不適，我深感抱歉。這次大家的批評對我是一個很重要的提醒，以後會更加嚴格約束自己言行，避免使用不恰當、不尊重的詞彙。最後，我再次為我這些不當的言論表示歉意！並且向所有支持和監督我的人表示感謝！」許多粉絲則在底下鼓勵，紛紛表示「謝謝你的自省」。

對此網上分成兩派，部分網友認為早道歉就沒這麼多事，還發律師函警告反而人盡皆知，有粉絲則表示律師函警告的是造謠的帳號，並不是針對網上討論白鹿的言論。