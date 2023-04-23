所謂好房客可遇不可求，有些房東會註記特殊條件篩選，就有網友在找房時看見一間套房承租訊息，要求房客限40歲以下單身，也指房間適合陽光型、喜愛運動者，轉發到PTT論壇後引起網友討論，不少人忍不住歪樓解讀是房東想徵友。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己在租屋網找房時，看見一間3500元套房，房東太太在出租資訊上註記，限40歲以下1人入住，單身生活單純、無不良嗜好，最後還強調「適合陽光型、喜愛運動者」，讓他好奇這樣寫是什麼意思。

貼文引來許多網友歪樓留言，「不適合老肥宅，要年輕有活力的小伙子」、「有人會偷窺這間，建議好身材才來」、「恭喜你可以不用努力了」、「暗示你房租繳不出來可以代償」、「是不是沒電梯啊」、「看一下窗台陽台是不是採光很好」。

也有人認為房東都很怕招來麻煩人物，「資格審查吧，怪怪的人吸毒吸到怪怪的都不要吧，畢竟房客在租屋處出事會有很多麻煩」、「房東要得很簡單，就是單純的房客很難懂嗎」、「怕你死在裡面」、「限40以下，應該還要體檢無紅字」。

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