綜合陸媒報導，截至4月20日，大陸感染新變異株Arcturus（XBB.1.16）的本土個案增至42宗，佔本土重點關注變異株個案數量不足7％。數據又顯示，近日單日核酸檢測陽性數字有輕微增加，但仍然維持在每日3,000宗以下。

張文宏表示，數據顯示，如果新冠病毒發生變異，六個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，但如果新的變異有效突破早前形成的免疫屏障，便會形成感染高峰，必須不斷地監測、預警，做好藥物儲備。張文宏呼籲脆弱人群在6個月後再次接種疫苗。

張文宏又指，全球多個國家和地區都出現了兩波新冠疫情，二次感染主要有兩種情況，一是在第一波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減；二是以往未曾受感染的人群在第二波疫情中被感染。根據監測數據，目前大陸很多新冠感染者的情況都是後者。

被問到新冠病毒未來是否會變得像流感，張文宏認為如果不發生特殊情況，新冠病毒會愈來愈像已有的冠狀病毒，一直會存在，但存在感沒那麼強，最終是否會流感化，還取決於新冠病毒後期變異的特徵。