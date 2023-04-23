國際級大企業如：微軟、Google母公司Alphabet、德儀、Meta、亞馬遜、英特爾財報將在月底前登場，5月又有蘋果、輝達、超微（AMD）、高通等接棒演出，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，企業營運基本面重新奪回鎂光燈焦點，將左右相關供應鏈股價表現；法人並提出，別忘了還有通膨、升息、地緣政治疑慮等外部環境變數蠢蠢欲動，綜合上述條件，台股波動度欲小不易。

值得注意的是，儘管台積電本次法說會已經舉行完畢，然蘋果、超微、輝達、高通、英特爾等大廠隨後的展望，代表台積電重要客戶的需求前景，自然會被市場視為關鍵，並以放大鏡檢視。

另一方面，台股不少電子企業身為國際級科技巨擘供應鏈夥伴，法人指出，重要概念股有：緯穎、智邦、廣達、華碩、大立光、智原、創意、台積電、祥碩、嘉澤、欣興、日月光投控、台達電、光寶科、台郡、穩懋、臻鼎-KY、玉晶光等，未來隨各大廠財報或展望陸續出爐，勢必引領台股科技股與整體走勢氣氛。