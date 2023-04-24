繼眾星雲集選在港都熱鬧開唱後，世界級的毛孩比賽「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」也在4月23日圓滿落幕，當日隨著會旗交接儀式，把愛護動物的心繼續傳承。

高雄首次世界級毛孩比賽「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」。（高雄市農業局提供）

這場在高雄展覽館為期5日的毛孩盛會，共有來自20個國家7百餘隻名犬報名，並有世界級美容師大賽，各國好手、裁判和來到現場關心寵物的市民近千人參與，其中歷經十多年的努力，即將獲得國際正式承認的亞州新犬種，俗稱台灣土狗的「台灣犬」成為現場的焦點，高雄市副市長羅達生應邀出席活動，也與台灣犬熱烈互動。羅達生說，這場歷年來規模最大，也是首次在高雄舉行的寵物嘉年華，以免費開放民眾入場的方式，希望讓全台、甚至全球看到高雄市對於友善動物的用心及成果。

首次在高雄舉行的寵物嘉年華，以免費開放民眾入場的方式，希望讓全台、甚至全球看到高雄市對於友善動物的用心及成果。（高雄市農業局提供）

羅達生副市長致詞時表示，高雄是尊重生命、友善動物的城市，為提升毛孩福利，目前高雄市認證的動物友善空間計有126處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入，一起成為友善動物的推手。他進一步強調，市府已提升動物保護協調會報層級，整合各局處的力量，共同推動動物保護政策；此外，市府也將成立跨局處的動保諮詢小組，增加動檢員人力、強化相關辦案能力，並與動保團體合作，公私協力維護動物生命權，讓高雄不僅是人權城市，更是尊重生命的友善城市。

目前高雄市認證的動物友善空間計有126處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入。（高雄市農業局提供）

本次活動包括來自世界各地近500位選手的世界盃寵物美容競賽，還有受新冠疫情影響，睽違三年再次舉辦的大型犬展，計有3,600隻犬參展，外加內容豐富的150攤以上寵物用品展，讓現場民眾及貓貓狗狗們皆能玩得盡興、充實而歸！