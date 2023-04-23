不少男性適婚年齡苦無對象，可能興起娶外籍新娘的念頭，一名網友上網分享親戚娶越南新娘的案例，雖然成功配對結婚，最後還是被對象毀婚，前後損失了70萬元，提醒要多加留意婚姻詐騙。

原PO在PTT八卦板分享親戚兒子娶越南新娘的過程，成功配對新娘後便開始跑流程，光是仲介費就39萬元，不含聘金、金飾，然後每個月要匯給新娘6千元生活費、2千元中文補習費，沒想到半年後親戚兒子到越南進行結婚面談時，對方卻提出離婚，總計損失70萬元，「親戚的兒子被當半年的搖錢樹，被榨了一筆錢，老婆也離去了」。

「大多數越女只願意嫁韓國人，願意與台灣人相親的對象很少」。原PO指出，39萬大部分是仲介與養媽拿走，越女到手的是聘金、金飾、生活費，這個案例詐了近30萬。此外，越女在飛去韓國、台灣之前，會騎驢找馬看看能不能找到更好的對象，有找到更好的老公就毀婚並改嫁他人，如果找不到更好的對象，也會有一堆藉口不去老公國家。

也有網友留言娶越南新娘的陷阱不少，「他們都有論壇或群組在教怎麼騙」、「投資有風險，這是常識，要買就要有被騙的」、「以前是生仔完才跑，現在更早，扯」、「用錢買的八成都會跑，別浪費錢了」、「女生和仲介都是一夥搞詐騙的，很明顯」。