測繪技術日益精進，衛星定位系統(GPS, Global Positioning System)取代傳統測繪利用角度、距離推算測繪坐標，臺中市政府為使測量業務更加精準，結合內政部國土測繪中心所建置全國的定位系統(e–GNSS高精度電子化全球衛星即時動態定位系統)，攜手中央與測繪中心資源共享及整合運用，建置臺中市專屬定位網(TCG )，提供一致性且高精度測繪成果。

臺中市政府地政局與內政部國土測繪中心於2019年簽訂「地籍測量與國土測繪技術合作協議」，2021年再合作「臺中市衛星基準站與e-GNSS定位系統升級聯網」並辦理啓用活動，將大臺中地區觀測成果進行高精度定位解算，精度提升後的定位系統再回饋每一個階段的實務測量作業，二個機關交換技術應用，廣泛應用即時動態定位系統。

臺中市地籍測量及國土測繪技術合作協議文宣。(圖/臺中市政府地政局提供)

地政局吳存金局長表示，一般的導航定位系統精度為公尺等級，而地籍測量的定位精度則達公分等級，內政部所設置即時動態定位系統就是高精度等級，但解算成果是以全國區域做考量。本局針對臺中市行政區域東西狹長、範圍遼闊特性，建置臺中市專屬定位網(TCG)，定位精度約2-6公分，可廣泛應用於地籍測量及民間測繪業於地形、工程開發、道路放樣等各式空間資訊測量作業。

地政測量人員應用臺中市專屬定位網(TCG)辦理測量作業。(圖/臺中市政府地政局提供)

吳局長進一步指出，因應測量技術精進，中央與地方資源整合，臺中市專屬定位網提供各級地籍測量使用，定位成果最符合大臺中區域。地政機關辦理土地複丈案件，使用衛星定位系統測量與傳統採經緯儀方式測量相較，平均一件複丈案件辦理時程可縮短1小時，經統計於2022年本市地政人員使用臺中市專屬定位網共計約2055次，平均一年可省下測量人員外業及民眾等待時間約2055小時。臺中市政府地政局創新便民服務，向上與全球技術接軌，向下為市民提供更優質服務。(臺中市政府地政局廣告)