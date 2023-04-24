台股進入第二季，加權指數從去年底的一四一三七．六九拉升到逼近一萬六千點，指數上漲十二．六七％，櫃買從一八○．三四拉升到二一九左右，大約上漲二○％，台股在全球股市遠優於港股與深滬股市，僅次於費城半導體與Nasdaq，拜OpenAI之賜，今年Nvidia、微軟大漲，也帶動拉出二○％左右的漲幅。台積電從四四八．五拉升到五四六，如今面臨五○○元保衛戰，漲幅大約與大盤相去不遠。

四大產業擔網台股主軸

今年市值大的權值股，從台積電、聯發科、鴻海、台達電、富邦金、國泰金、台塑四寶到貨櫃三雄漲幅都不大，像有電動車題材、還有郭董選總統造勢的鴻海，去年底收盤九九．九元，如今大約在一○五元左右，今年漲幅只有四．六％，台達電最近翻升，但漲幅也差不多有十三％。

今年我們曾提到所有受景氣波動影響，過去三年大好的產業，可能都面臨較大的調整壓力，巨大要求供應商延票四十五天，大家才發現自行車庫存快速上升，巨大到年底存貨上升到四一三．八五億，未來面臨打庫存壓力恐怕十分驚人。日經新聞最近報導台灣蘋果供應鏈的科技大廠十九家公司有十六家三月營收衰退，三月總營收一．○七兆，衰退十八．五％，日經預測ＰＣ、ＮＢ去庫存壓力可能到年底，甚至到明年第一季。

如果看存貨，鴻海從去年第三季八八○五億上升到九三九○億，把市場嚇一跳。廣達存貨仍有二二五八億，緯創一五六八億，華碩第三季一八五二億，第四季降到一四二七億，但打庫存就讓第四季出現三八．二三億的虧損，這可以想像景氣大好後的反轉，企業的去庫存壓力恐怕十分沈重，因此，從選股戰略來看，未來景氣受全球波動的產業，恐怕股價不容易有太出色的表現。

今年一開年，我特別指出台灣有四大亮點產業，一是軍工產業，二是資安，三是綠能，四是OpenAI帶來的ChatGPT革命，除了ＡＩ與台灣無關，前述三項都與政府政策有關，也就是政府政策加持的產業，今年長線看好，這當中，我們一再提醒大家軍工產業，這一年來的變化有多大？《先探》大約在龍德造船五○元以下的時候就不斷提醒大家，去年十一月，我們到宜蘭特別去參訪這家公司，也去看了八貫，我們觀察到台灣四十年沒有造艦，這次從巡防艦到潛水艇，台灣的國艦國造會造就台船、中信造船及龍德造船股價寬廣的空間。

除了造船，還有國機國造，漢翔是最關鍵的先鋒，另一個是無人機產業，過去無人載具是大疆的天下，俄烏戰爭後，全世界壁壘分明，中國製造不能用，於是雷虎應聲而起，去年初只有十四．九五元，去年底收盤四二．七五元，現在拉升到八五元，創下驚人的漲幅。

沾上軍工題材，股價變化

如果把今年來軍工股的漲幅看一下，漢翔從三五．七五元起漲，漲幅五八．三二％，今年航空零組件股股價紛紛大漲，從寶一、晟田、千附精密、駐龍都創下相當可觀的漲幅，現在市場正在擴散，飛機維修的亞洲航空也受到注意。這次挪威國家主權基金今年買了兩檔重要軍工股，一檔是全訊，今年從一一四元拉升到二○○元以上，全訊的微波功率放大器是反飛彈重要晶片供應商，受到挪威主權基金買進的利多激勵，股價一發不可收拾，最近翔名也創新高，在中科院簡報中也提到翔名是飛彈尾翼零件供應商，翔名在半導體耗材鎢、鉬、鉭及石墨加工市場都擁有世界第一的優勢，去年ＥＰＳ九．七五元，配七元現金，這次有了軍工題材，股價開始出現新變化。

今年很多軍工特色產業逐漸崛起，像和成研發精密陶瓷，也成了軍工股，股價衝高，甚至嘉裕一度也因為生產軍服股價上漲，這次漢翔接到GE Aerospace三五○億元的長約訂單，開啟台灣軍工產業新形勢。報載五月有二十五家美國軍工企業高層來台，這很可能是美台緊密合作的重要一步，漢翔會是洛克希德．馬丁重要夥伴，台灣的F-16改裝F-16V很可能加快腳步，漢翔也將量產從高教機到初教機。當下也許可能因為股價衝高拉回，但今年全年一定是台股最受矚目的焦點。

從飛機到造船、無人機，這個系列熱度不退，然後進一步到資安，今年安碁資訊大漲六九．五％，資通、虎門科技、倍力等紛紛大漲。網安廠從立端到瑞祺電股價都有不錯的表現。最近精誠資訊股價也翻動，其實精誠從系統整合到資安，介入最深廣，台灣的企業在金管會要求下普設資安長，資安產業的自由化會成為資本市場新焦點。

重電三雄股性不牛皮

三是新能源產業，今年最受市場驚艷的是士電、中興電及華城大漲，這三檔重電股是台電電網建置最大受益者，三月士電營收三一．八億，寫下歷史新高，中興電工的二○．八三億，比去年成長五．四％，首季成長二三．三％。最受矚目的是華城，單月營收逾十億，元月營收一．八四億，二月營收三．○六億元，三月大躍升，也帶動股價大漲，過去重電股股性牛皮，今年華城股價居然漲到一○三．五元，創下一一一％漲幅；士電大漲六三％，中興電也漲七四％，過去重電股股性牛皮，這次從台電輸配電發包商機開始，接下來太陽能、離岸風力發電、儲能、充電樁都有機會。

像世紀風電及世紀鋼，今年有一點拖延的水下基礎工程世紀風電要交給ＣＩＰ的六二支，七月交貨，接下來台電有三十一支，海龍有二十一支，世紀風電產能加速，去年罰金的問題，今年看起來有解。今年充電樁題材，除了台達電本益比拉升外，今年飛宏股價大漲八○％，台泥後來入股飛宏十％。

從這個角度來看，台泥很可能是未來黑馬，去年底收盤三三．六五元，今年漲幅只有十一．六％，股價表現不佳，是因為去年業績太差，水泥景氣低迷，ＥＰＳ只有○．七三元，這跟過去四年至少都有三到四元以上的ＥＰＳ出現很大落差，其實這是台泥轉型的大調整，水泥本業在二○二○年占比七六％，如今非水泥占比已拉升到二九％，張安平希望到二○二五年左右把新能源比重拉升到五○％，這些年台泥在綠能的轉型，大家有目共睹，不管在太陽能、風電、地熱，台泥都大力投入，台灣正在發展的充電樁業務，其實台泥以子公司Taiwan Cement EU Holdings（TCEH）入股義大利ENGIE EPS，從儲能到充電樁，台泥的布局從歐洲開始。除此之外，過去營運上虧損不小的能元科技三元電池，從二○二三年起新廠投產，二○二四年量產，儲能加上原來的和平電廠，台泥在新能源的布局，很可能是台達電外，全台灣最深廣的公司。（全文未完）

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