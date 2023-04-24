你做過醫美嗎？大眾對於「醫美」的印象，仍停留在過往的微創整形，不過現在已成為日常保養的代名詞，美感的追求也從過去「複製人大軍」的塑膠感，提升為宛如天生的自然美人，而近日熱門的「無限電波」就是法寶！

總經理胡思元表示，「無限電波」擁有所有臨床應用功能的器材，包含單極、雙極、多個頻道波段及不同探頭，並認為既然必須擁有一台微針電波，為何不直接選擇最好的？

彭賢禮皮膚科診所院長彭賢禮醫師指出，塑膠感的時代已成為過去，現代人追求個性美，且對於膚質的要求特別高。「無限電波」同時擁有單極、雙極模式，可以針對不同的問題選擇皮膚深層及淺層的加熱，進而改善膚質、毛孔、泛紅、緊緻、紋路及痘疤等問題。

彭賢禮皮膚科診所院長彭賢禮醫師指出，塑膠感的時代已成為過去，現代人追求個性美，且對於膚質的要求特別高。(中時新聞網攝)

時代在變，審美觀也在調整，大眾已不再接受填充除皺導致面部表情不自然的美貌，因此再生醫療與電波的結合，將成為醫美的新趨勢。儷寶得皮膚科診所院長鄭國良醫師表示，這幾年再生醫學蓬勃發展，包含外泌體及一些生長因子，都很需要進入皮膚的渠道，而「無限電波」就是一個很好的平台，使藥物順利注入皮膚裡，發揮極好的功效。

儷寶得皮膚科診所院長鄭國良醫師表示，再生醫療與電波的結合，將成為醫美的新趨勢。(中時新聞網攝)

至於「無限電波」與其他傳統的電波拉皮器材有何差異？院長鄭國良醫師指出，最大差異就是探頭設計，它有多種探頭，可以讓醫師針對不同狀況選擇最好的治療，為每位顧客打造專屬於自己的獨特美貌。

現在想要擁有宛如天生的輪廓線條不再是難事，選擇擁有FDA與衛福部核准的「無限電波」，除了讓自己越來越美，也能美得輕鬆又安心。

文章內所述之臨床應用 於國外已廣泛應用，在台灣部份為適應症之外，如欲了解更多療程，可洽詢專科醫師。