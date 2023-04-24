聯合國公布最新世界人口統計數據，印度總人口數來到14.28億，成為世界上人口最多的國家，正式超越中國的14.25億，引發外界高度關注。華爾街日報撰文直指印度變人口最大國，預示著全球秩序的一個重大變化；日媒則認為，雖然印度備受期待，但其在社會發展方面仍存在問題。

日經中文網以「印度人口超中國，能否牽引世界經濟？」為題撰文指出，2023年印度人口的中位數年齡為28歲，比中國的39歲年輕10歲，預計2063年之前印度人口會繼續增加。

報導指出，印度的高成長備受期待，印度的國內生產總值（GDP）已在2022年超過英國，位居世界第5位，市場看好印度在2029年超過德國和日本，成為僅次於美國和中國的第三大經濟體。但目前印度的人均GDP只有中國的六分之一，面臨的困境包括在社會資本的擴充方面落後於人、失業率較高，而且因為經商環境艱難等，很多企業對投資畏縮不前。

根據預測，印度人口將在未來40年內持續成長，然後在2063年達到近17億的峰值，但報導最後總結，雖然印度的存在感日益增強，但目前該國尚未找到作為新盟主來拉動全球經濟成長的發展模式。

中媒央視新聞評論則否認中國人口紅利消失，強調除了要看總量，更要看質量，要看人口，更要看人才，且中國也實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動三孩生育政策以及配套支持措施。