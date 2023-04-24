「2023世界客家博覽會」將於8月11日到10月15日在桃園舉辦，為了把世客博行銷到海外市場，桃園市政府跟台灣入境旅遊協會合作，以B2B的模式辦理3場海外旅遊業者行銷說明會。桃園市長張善政表示，此次說明會有近百家業者出席，獲得的反饋很熱烈，也鼓勵海外旅遊業者把世客博包裝到台灣旅遊產品內，不僅可以讓外國朋友看見客家文化、感受桃園的魅力，也能深入瞭解台灣這片土地。

桃市府與台灣入境旅遊業者合作，向國際旅客行銷世客博。(圖/桃園市政府提供)

「2023世界客家博覽會」由桃園市政府與客委會主辦，意在打造展現客家文化多元面貌的交流平台，對主辦的桃園來說，也是推廣觀光旅遊的好機會。本次展區範圍包含2大主展館、8大副展館及17個衛星展館，數量多且橫跨桃園不同區域，市府將設計不同屬性導向的套裝行程，涵蓋交通接駁、住宿等規劃，串連不同展館，協助民眾掌握展區特色、擁有更好的參觀體驗。

為了進一步向海外市場行銷世客博，藉由入境客源市場的大數據抽樣調查，率先鎖定3大客源市場，包括歷年入境旅客量大宗的日本、韓國，以及擁有龐大華僑客家市場的馬來西亞，桃園市政府跟台灣入境旅遊協會透過主動出擊的方式，分別在三月底和四月初到韓國、日本及馬來西亞，透過B2B的模式辦理3場海外旅遊業者行銷說明會，總共有近百家海外旅遊業者與會。

桃園市長張善政表示，出席說明會的業者都提供很好的反饋，也有很多關於世客博的詢問，包括團客的綠色通道、到會場的交通接駁、以及最重要的，和周邊縣市串聯的旅遊行程細節，「這些意見我們都有搜集起來，也會作為後續，世界客家博覽會相關服務措施的精進。」

世客博以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，展現對客家文化未來的展望。(圖/桃園市政府提供)

張善政指出，桃園市政府非常希望透過說明會，鼓勵海外旅遊業者，把世客博包裝到台灣的旅遊產品裡面，增加國際旅客到台灣旅遊的誘因，不僅讓外國朋友看見客家文化、感受桃園的魅力，也讓外國友人在遊覽特色景點之餘，可以認識桃園、瞭解台灣這塊溫暖的土地。

我國是全球唯一具備完整客家政策的國家，桃園則是全台灣客家人最多的城市，「2023世界客家博覽會」以「Travel to Tomorrow」為主軸，展現客家人遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地文化的多元面貌，讓台灣成為世界客家文化交流新平台，將桃園市打造成為「全球客家新都」。

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