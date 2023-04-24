星座專家唐綺陽分析4／24~4／30星座運勢，水星逆行期間，出生星盤12°～15°者，要注意是否有遺漏東西或是理財相關的問題。此外，隨著冥王星停滯，對大公司或經濟體制容易受到影響，不妨多方反思AI科技對人類的洗禮。

除了水星逆行之外，金星、火星與天王星互有影響，因此出生星盤在15°～19°之間者，最近可能會感受到生活中充滿不按牌理出牌的狀況，藉此刺激思考方式。

星象影響：水星逆行、冥王星停滯、金火與天王星互有影響。

【累的：雙子、射手、水瓶、雙魚】

雙子：工作可以下放、要注意健康，感情上別事事付出

射手：工作上樂觀開朗能化解小人，感情要注意三角關係

水瓶：可勇敢冒險不需悲觀，感情上有復合機會

雙魚：當心交通與口舌是非，感情上注意言詞表達

【穩的：金牛、巨蟹、天秤、天蠍】

金牛：能在年輕群裡被尊重，感情上有年輕桃花

巨蟹：伸出援手、突破舊領域，感情上有推動進展的機會

天秤：工作上好事多磨，感情上踩線的行為要好好處理

天蠍：工作與海外、文青相關，感情上注意講話態度

【讚的：牡羊、獅子、處女、摩羯】

牡羊：需與人交涉或處理法規，感情就事論事較好

獅子：花錢、買賣運勢佳，感情要多點時間相處

處女：要積極爭取、展現行情，感情上要多溝通

摩羯：運勢佳、桃花旺，可好好享受犒賞自己