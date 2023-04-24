咖啡喝多會導致心臟衰竭嗎？根據上月(3月)一篇刊登在《新英格蘭醫學雜誌》中的研究，咖啡攝取會增加心室早期收縮（一種心律不整）的次數，但台灣心臟科醫師表示，研究確實提到咖啡喝多會增加心室早期收縮次數，但每天最多增加150次，而一般人每天心室收縮次數約達10萬次，僅增加150次，對心臟影響不大。

北市聯醫陽明院區心血管內科醫師李穎灝表示，該研究為了探討咖啡因對健康成年人的影響，要求100名參與者在14天中，依照隨機指示，在不同的天數內攝取咖啡或不喝咖啡，並用連續心電圖紀錄設備、手腕式加速度計等，評估咖啡對心律不整等情況的影響。

結果顯示，咖啡攝取與心房早期收縮（心律不整的一種），沒有明顯關聯，但咖啡攝取者的心室早期收縮（另一種心律不整）數量增加，亦即該研究顯示，咖啡攝取與心房早期收縮無顯著關係。

李穎灝表示，該研究確實提到心室早期收縮的次數會因喝咖啡而增加，增幅次數約從每天100次變成150次，過往研究指出，心室早期收縮太頻繁可能增加數年後心衰竭的風險，但所謂的過度頻繁通常須達到1天內有至少10%比例的心跳為心室早期收縮，才須用藥，「若以一天平均心跳10萬次計算，10%約是1天1萬次的心室早期收縮，和一天150次相比起來，差距甚大。」

他表示，此研究也許可推論，有心衰竭或風險者應別喝或少喝咖啡，但這只是一個推論，仍須更進一步研究證實此論點，而健康的成年人喝不喝咖啡根據個人喜好決定即可，不需要想太多。