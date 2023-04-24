中共航母山東艦先前參與環台軍演，突破第一島鏈駛到台灣東部外海，17日已經駛到日本最南端的沖之鳥礁東南海域，距離美軍關島基地僅710公里，此前遼寧號航母也曾僅距離關島約600公里。對此，前立委郭正亮23日就表示，「我還聽說可能東風導彈也舉起來了，讓美國看到，所以尼米茲號的選擇就是遠離」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《國際直球對決》中表示，「這次跟去年8月裴洛西不一樣，當時裴洛西中國大陸是擺出導彈陣，然後雷根號遠離；這次是山東艦在南部戰區，繞巴士海峽上來」，郭正亮指出，「這個地方大家都知道尼米茲號在附近，所以等於是『中國大陸知道但他還是來了』，這坦白講在戰術上就是對著幹，因為基本上艦載機作戰半徑範圍大概都是800至1000公里，所以事實上都在範圍內」。

郭正亮認為，「中國大陸有點刻意，代表說『我已經具備這樣的作戰能力了』，那未來如果台海發生衝突，他是會進場的，就是有航母的部署，事實上搞不好以後連東北海域都有，我們現在只是沒有看到，因為福建號還沒有下來」，郭正亮更指出，「我還聽說可能東風導彈也舉起來了，讓美國看到，所以尼米茲號的選擇就是遠離，這次的對峙引起很多人的關注」。

郭正亮更說，「事實上就連美國也都關注山東艦，大家都知道這個是接近台海實戰的部署，結果都讓中國大陸如願達成，這表示美國、台灣都沒辦法阻止中國大陸在登陸前的部署」，郭正亮最後更坦言，「連美國的國會兵推都認為，他沒辦法阻止共軍登陸，而且他算出來是8萬人，這個數字很驚人，8萬人需要多少登陸艦上來？這代表後來一定是沒有阻攔了，不然怎麼可能登陸這麼多人」。