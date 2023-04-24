美國民主黨籍聯邦眾議員蒲黛希（Stacey Plaskett）威脅要以偽證罪起訴「推特檔案門」（Twitter Files）調查記者泰比（Matt Taibbi），就在泰比上個月向國會作證時，蒲黛希指控這位調查記者故意歪曲社群媒體巨擘與美國各政府機構之間的聯繫，並威脅最高可判5年有期徒刑。就在泰比前往國會作證期間，更有國稅局官員找上門留下一些訊息，對此美國共和黨議員譴責這種做法是政治對手的恐嚇手段。

JUST IN: House Democrats threaten Twitter Files journalist Matt Taibbi with 5 years in prison.



Challenge the Washington elite ruling class and they will make sure to destroy you.https://t.co/PuT17myWo4 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 20, 2023

綜合外媒22日報導，自馬斯克（Elon Musk）收購推特並且把全公司的資料、電子郵件（Email）備份提交給獨立記者後，令美國媒體避之唯恐不及的推特檔案門就此展開，如今已到第19集。泰比則是推特執行長馬斯克所選擇的第1位獨立記者，報導了內部通信證明十幾個美國政府機構和主要社交媒體公司之間協調程度之深，以打壓反對意見和推廣有利於華盛頓的論述。

包含本報先前報導的揭露美國政府跟推特（Twitter）高管共謀消音拜登次子「地獄筆電門」（Laptop from Hell）以及「新冠肺炎疫苗言論審查」等等。其他包含謊編「川普通俄門」、佔領國會山莊等訊息。

蒲黛希聲稱泰比故意混淆國土安全部（DHA）子公司——網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和網際網路安全中心（CIS），以描繪國土安全部和推特之間違背國家憲法的密切關係，這論述是基於一條泰比發布的推文，泰比在意識到自己的錯誤後刪除了該推文，但這與他在3月9日出席的國會國土安全部小組委員會的證詞無關。

Democrats Threaten Twitter Files Journalist Matt Taibbi with Perjury Charge, Jail Timehttps://t.co/Wf3Vh9xwUU — Larry Elder (@larryelder) April 21, 2023

李芳（Lee Fang）獲得並發表了這位維京群島代表的信件副本，指出蒲黛希指控跟美國《MSNBC》主持人哈山（Mehdi Hassan）的說法差不多，哈山在最近的一次對訪問中指責泰比，而李芳在其新聞發布平台《Substack》上發表的最近一篇文章已經證明了這些指控是錯誤的。

Mehdi's viral deception that Taibbi lied under oath about DHS/CISA now has House Dems explicitly threatening Taibbi w/ imprisonment. Taibbi was accurate in this quote, yet here's a letter from Rep. Stacey Plaskett citing Mehdi to float a threat of 5 years of jail against Taibbi pic.twitter.com/VYf2tw8LDE — Lee Fang (@lhfang) April 20, 2023

正如泰比上週對獨立新聞媒體《GrayZone》記者麥特（Aaron Maté）所談到的那樣，這只是國土安全部以及其承包商，例如網際網路安全中心和美國大選不實訊息監測與研究團隊「 公正選舉夥伴」（Election Integrity Partnership）和推特之間已經曝光的關係之一，而推特檔案門仍然揭發了推特以相同的方式與網際網路安全中心和網絡安全和基礎設施安全局都有合作。

蒲黛希在小組委員會聽證會指控泰比對那些不同意他的人構成威脅，信中還有7個問題，要求他在週五（21）前回答，否則將被控偽證罪，這項罪行最高可判5年監禁。

另一方面，泰比表示他甚至沒有在最後期限之前收到這份文件。李芳通過對文件的分析發現，該文件是由紐約州獨立黨眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和前司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）的工作人員共同撰寫的。

正當泰比前往華盛頓作證時，一位國稅局稅務官造訪了泰比並留下了一條訊息，對此，美國共和黨議員譴責這種做法是政治對手的恐嚇手段。