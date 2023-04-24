美國未來可能祭出半導體禁令，美財長葉倫談到美中關係時竟稱，解決國家安全問題將優先於維持經濟成長。前立委郭正亮23日在《國際直球對決》節目強調，美國總統拜登才做2年多，就把世界愈來愈多國家搞到離心離德，很多目標都互相衝突、亂無章法，連葉倫也亂了套。大陸也可以用同樣邏輯說，要減持美債，或稀土不能談，因為是安全問題嗎？連我經濟部長王美花都急了開始疑美，說不要再講我們台積電不安全了。

「來台灣的，事實上不是為了台積電，就是為了軍火，就這兩個邏輯不是嗎！」郭正亮表示，上禮拜就看到王美花終於開始急了，她就說，美國商務部長可不可以不要再講我們台積電不安全了？「她現在終於開始疑美了你知道嗎？這個我們兩個月前就開始講了，說美國這個論調會害到台積電！我們那時候講，人家怎麼批我們？說我們疑美！」說台積電到美國布局是台灣的光榮？現在連王美花都在急了。

郭正亮強調，拜登這樣搞，搞到世界愈來愈多國家離心離德，在遠離你美國。至於他們會到哪邊去？現在很多國家確實在跟中國大陸做連結，這是事實。

「這一塊、這個世界愈來愈大，就是不要跟你美國站在一起！」郭正亮質疑，拜登才做2年多，就把世界搞成這樣，不覺得有點不可思議嗎？你看到川普會說：這個總統是不是有點任性？可是川普在極端的時候，他還會往後縮一下，因為他畢竟是做生意的，「我認為拜登是已經亂了套！」

郭正亮指出，拜登很多目標都互相衝突，然後沒想到他這樣亂無章法的情況，也讓葉倫亂了套。葉倫是很優秀的一個學者，可是在拜登政府下，她那個演講事實上企業界是充滿期待，結果看完之後，不知道她的邏輯是什麼？你把你不能處理的，把它定位為安全問題？但中國大陸最在意的可能就是這個，就是10月21日那個半導體禁令。你既然把我最在意的禁了，卻要來跟我談我不太可能讓步的美債？那不是互相衝突嗎？

「那我也可以講說，我要減持美債，那個是安全問題，

郭正亮直言，我可以用你的邏輯來講話嗎？稀土那個也是安全問題、那不能談！我們可以這樣談問題嗎？所以說已經亂了套了。葉倫以前是這麼優秀的學者，現在都變成這樣，就不要講其他的閣員了，其他的閣員講話就是一團亂。像貿易代表戴琪，以前民主黨就是主張不要打貿易戰，但到現在都沒處理，那請問你拜登在幹什麼？「你總統競選的主訴求耶，就是說加關稅是錯誤的戰術！」