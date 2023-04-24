醫學界不少研究證實，攝取充足的蔬果、全穀類和優質蛋白質，有助促進心血管和腦部健康，而「藍莓」更是其中一種超級食物。英國最近一項研究顯示，每天一把藍莓能降血壓、提升腦力，增進心血管的健康，相關成果近期發表在《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）。

據《今日醫學新聞》（Medical News Today）報導，這項研究由倫敦國王學院生命科學與醫學學院進行，找來了61位、年齡介於65至80歲的健康年長者，平均分成兩組。一組每天飲用一杯26公克冷凍藍莓粉泡成的果汁（相當於75至80顆藍莓），另一組則喝外觀、維生素C含量相近的安慰劑。

實驗結果顯示，經過12周後，每天喝藍莓汁的受試者，血管收縮壓比起飲用安慰劑的人降低了3.59毫米汞柱（mmHg），血管功能也得到改善。

此外，研究也發現，飲用藍莓汁的受試者表現出更強大的記憶力，大腦進行「工作切換」的準確度更高。

目前已發現大約8000種多酚物質，常見富含多酚的食物有綠花椰菜、綠茶、梨子，以及薑黃和肉桂等香料。

研究人員認為，藍莓有益健康的關鍵在於其中的花青素，這是一種多酚物質，雖然學界對於它的運作機制還不是很清楚，但初步了解，多酚物質的代謝物可能扮演了訊號分子的角色，可調節體內的一氧化氮生物利用度和多種不同酵素。

除了藍莓之外，草莓、覆盆子、紅葡萄和紫色蔬菜中也有大量的花青素。而若想增加攝取多酚物質，不妨選吃梨子、綠花椰菜或薑黃和肉桂等香料，適量飲用綠茶也很有幫助。