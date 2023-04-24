日前有網友與家人到一處商場美食街吃飯，沒想到在櫃台看見1位老闆對著阿嬤級員工怒罵，後來，他與家人吃飽去逛商場後，又看到該名老闆將阿嬤員工推倒在地，這名阿嬤也痛到站不起來，坐在地上哀號，一旁見義勇為的路人要幫忙，卻遭這名老闆口出惡言「X你X，干你屁事，我是她老闆欸」；事後經警方調查，雙方為「母子關係」，警方依法通知社會局，釐清家暴事件。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，他表示和爸爸到美食街吃飯時，由於出餐速度有些慢，便走到櫃檯前等待，竟看到裡面一位老闆不斷對著一位阿嬤級員工口出惡言，也不管點餐與等待的人潮，後來他取完餐離開。

他後來在同層樓逛了半小時後，遠遠看到這名老闆直接推倒阿嬤員工，一旁的商品也被撞到掉落，而阿嬤員工則痛坐在地上哀號站不起來，一旁有見義勇為的路人要幫忙，卻遭老闆大罵「X你X，干你屁事，我是她老闆欸」等惡言，氣得他們趕緊報警。

經警方調查，動手的40多歲男子與被推倒的70多歲婦人，2人為「母子關係」，婦人表示因雙方溝通誤會起口角，婦人事後也告知警方為家務事不提告，但警方依法通報社會局，釐清這起家暴事件；網友得知此消息後，也上網該對店家留負評，痛罵可怕、惡劣老闆，欺負老太太，該店家目前也暫停營業。

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