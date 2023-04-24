陳珊妮與GIGO於春浪合體，獻唱《尼可拉斯》、《關閉太陽》嗨翻全場。（春浪提供）

日本饒舌歌手KREVA 睽違十年登台，為春浪演唱。（春浪提供）

春浪嶼「青瓢」合作實施環保餐具租借服務。（春浪提供）

春浪山線第二日如火如荼地舉行，延續著首日的好天氣，兩日共吸引近1.5萬人次至台中森渼原一同狂歡，第二日由年輕族群熱愛的荷爾蒙少年打頭陣，緊接著由Tizzy Bac、無妄合作社、I Mean Us、康士坦的變化球、拍謝少年、椅子樂團、持修等助陣，另外還有來自日本的饒舌歌手KREVA特地來台演出，壓軸登場的資深音樂人陳珊妮一連演出來《捆縛》、《驗傷》、《演歌》等歌曲，在演出尾聲還與 GIGO 合唱《尼可拉斯》，過去便經常表示喜愛血肉，給予他們演出許多肯定的她，也特地安排小彩蛋獻唱他們的熱門歌曲曲《關閉太陽》，讓不少粉絲十分驚喜，為兩日的活動劃下句點。

睽違十年來台的KREVA ，《基準》、《クラフト》等經典歌曲，讓現場觀眾隨著音樂搖擺，在Talking環節希望能夠與台灣觀眾互動的他，更親切的直接用Google翻譯軟體翻譯，讓許多歌迷直呼「好可愛」，除可愛的互動外，此次演出還有個驚喜合體，在首日進行演出的NullbarichJQ上台合唱《One》一曲，現場樂迷驚喜不已。

此次春浪於台中森渼原舉行，活動期間也恰逢世界環保日，向來關注環保議題的春浪，本次主辦單位與多家環保品牌合作，積極規劃將音樂節一次性垃圾減量，例如與「青瓢」實行環保餐具租借服務、衛生紙則與「ReTissue」品牌合作，另外舞台佈景、現場隨處可見的裝置藝術，也是自去年「2022 春浪‧山線」、澎湖離島、台南海灘到今年的春浪山線，經重新改造並再次塗裝後，以全新的面貌回到台中與樂迷相見，以往只能夠成為音樂節大型垃圾的舞台佈景們也在春浪音樂節的規劃下找回全新生命，從佈景上實現真正的「永續音樂節」。