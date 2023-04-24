國家交響樂團的首趟美東巡演行程，美東時間24日下午即將在溫茲音樂廳登場，完成第三場演出，音樂總監準．馬寇爾表示，這趟美國演出也有另一層意義，就是文化外交（cultural diplomacy），相較於政治外交，文化外交能開啟更多連結。

馬寇爾表示，這趟巡演一切以音樂出發，而其中的交流也超越了音樂，馬寇爾表示，「文化外交能開啟一扇門，透過這扇門，能打開其它經濟、政治等不同層面的大門。」

在國家交響樂團抵達直芝加哥的見面會上，當地台僑給了有力的支持，同時還有美國參議員、政治界人物出席現場，和音樂家們交流。

馬寇爾表示，「當我們帶音樂來，人們前來聆聽，他們可能不知道台灣在哪裡，但會感受到台灣人的好，這是我們想做到的事。」

國家交響樂團2023年美東巡演最後一站，將於美東時間24日下午三點在溫茲音樂廳登場，小提琴家黃俊文將擔任獨奏，演出布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》。

值得一提的是，曲目還包括台灣作曲家李元貞的《美濃之道》，此曲事受客委會「以樂會客」計畫的委託創作，原本要在2020年國家交響樂團於歐洲巡演時首演，但受疫情影響，未能在如期在歐洲演出，這次特別在美演出，全曲以高雄美濃景點獅形頂、獅子頭水圳，以及客家山歌等為靈感，記錄台灣風景。