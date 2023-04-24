弘仁會分會長曾操盤走私109把長短槍與上萬發子彈來台，一審被判20年。（本報資料照片）

弘仁會分會長曾操盤走私109把長短槍與上萬發子彈來台，一審被判20年。（本報資料照片）

新北市當鋪日前發生槍擊案，遭少年持衝鋒槍掃射連轟51槍。（翻攝畫面）

雙北市近來多起槍擊案，目前調查與竹聯幫弘仁會和華山幫的金錢糾紛有關，不排除是詐欺贓款分配不均所致。其中20日上午土城當鋪被衝鋒槍連轟51槍，堪稱弘仁會「火力」展示。事實上，弘仁會在2018年時，曾被檢警調與關務署聯手破獲近年最大宗的走私槍械案，起獲109把各式制式長、短槍械，各式子彈1萬2378顆，火力大到足可組成一個步兵連。

道上兄弟形容，若稱警察是第二陸軍，那弘仁會的火力，堪稱第三陸軍，其他幫派也忌憚三分。

2018年4月29日，基隆關查驗一批從香港運來的海運貨櫃，報關進口的「注塑機」器具，竟夾藏7支長槍及102支手槍，包含衝鋒槍與霰彈槍，與1萬2379發子彈、彈匣等違禁品；109把，9成都是制式。

海關立即通知警調共同偵辦，在基隆地檢署指揮之下，按兵不動，讓貨櫃如常通關，由警調人員監控，一路送抵三峽火葬場對面的鐵皮倉庫，逮捕來取貨的陳、林姓等嫌犯，以及逃到南部的共犯。

檢警調查出，在幕後操盤走私軍火，是竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼，於破獲當天已出境至澳門，輾轉到新加坡，經刑事局透過星國警方註銷護照，5月將廖遣返回台。

基隆地院當年10月審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判廖20年徒刑，協助收貨的陳、林姓共犯，也分別被判處14年、15年徒刑。

參與偵辦這起走私軍火的警方說，走私109把長短槍震驚黑白兩道，當年警方行動的總指揮是刑事局副局長、現任台南市警局長的廖宗山，警方主要由刑事局三大隊、保三刑大和基隆港警總隊配合海關與調查局偵辦。

當時一路監控、跟到倉庫逮捕取貨人的三大隊副大隊長蕭瑞豪，如今是新北市刑大大隊長，恰好又碰上弘仁會近期槍擊案，對於弘仁會「軍火庫」的底細，他可說了然於胸。

除了各式長短槍，弘仁會甚至在2021年3月， 在台北市林森北路酒店門口，公然丟擲、引爆手榴彈，加上多起擄人逼債案件，惹怒警政高層，下令將弘仁會專案蒐報列管。

警方表示，2022年初，刑事局檢肅綽號「小阿閎」的林姓會長到案，此後更陸續查獲弘仁會涉及詐欺集團的相關案件，但弘仁會並未因此收斂，與同屬仁堂的明仁會，目前都是警政署欲除之而後快的眼中釘。