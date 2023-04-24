雙北市近期槍擊案，從10日、19日到20日，總計開了約69槍，且開槍的都是未成年，目前專案小組掌握，全案應為竹聯幫弘仁會與華山幫角頭為了詐欺贓款分配不均而引發衝突，其中弘仁會這方的藏鏡人，竟是年僅23歲，2000年出生的林姓男子「鯨魚」，檢警查出他已出境至海外，目前人在東南亞，警政署已透過國際合作，掌握他的行蹤。

警政署長黃明昭強調，全案由中央和地方通力合作偵辦，不會因為槍手投案自首而結案，一定要揪出幕後教唆的藏鏡人，不管逃到哪裡，都會將他們一網打盡。

據了解，「鯨魚」的大哥是弘仁會中生代林姓大哥，鯨魚主要活動都在新北市，雖年僅23歲，但麾下已有一批小弟，包含不少未成年。他這次疑似為了金錢糾紛，與華山幫角頭槓上，互有往來開槍示威。

檢警案發後要找「鯨魚」來釐清案情，驚覺他已與另名關係人搭機出境，而其他相關人士，則紛往其他縣市避風頭，檢警正在陸續找人，同時加大力道掃蕩相關幫派，壓制其氣焰。

昨傳出，警政署透過國際合作模式，已掌握「鯨魚」在海外的行蹤，新北檢開出拘票，希望他回台接受調查，釐清與槍手之間的關係，全案由檢警專案小組持續偵辦中。