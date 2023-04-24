效力大聯盟波士頓紅襪的張育成今天有雙安表現，近2年來首次盜壘成功，防守美技成為焦點。紅襪8局上在吉田正尚雙響砲領軍下灌進9分，終場12比5大勝密爾瓦基釀酒人。

張育成近期棒子加溫，此役擔任第9棒，5打數2安打，近7場出賽4度有安打。他在7局上以右外野平飛安打上壘；8局上，他在紅襪逆轉戰局後擊出中外野落點巧妙的安打，將二壘跑者送上三壘，自己隨後盜上二壘，最後靠隊友吉田正尚的滿貫砲得分。

張育成並非以腳程見長，這是他大聯盟生涯第2次盜壘成功，也是2021年5月27日效力克里夫蘭印地安人（之後更名為守護者）時期以來首次。

此役前2打席，張育成面對2021年國家聯盟賽揚獎得主伯恩斯（Corbin Burnes），揮擊都有咬中球心，可惜擊出的強勁平飛球都找上手套，未能穿出釀酒人內野防線。最後一打席揮出的右外野飛球也很深遠，但在全壘打牆前遭接殺出局。

隨著出賽趨於穩定，最近升格當「二寶爸」的張育成突破開季打擊低潮，近7場出賽3度開轟，都是2分砲。

除長程砲火外，張育成近期也屢屢在游擊防區上演美技守備，成為精采畫面重播常客，在這個重要守備位置展現對球隊的價值。

此役3局下，張育成先是迅速移位，反手接住葉力奇（Christian Yelich）擊出的強勁滾地球，起身後在外野草皮長傳一壘，球未落地，及時刺殺這位腳程不俗的明星打者。他接著在左外野三不管地帶接住溫克（Jesse Winker）擊出的飛球，再俐落處理阿達梅斯（Willy Adames）敲出的平凡滾地球，這半局連續解決對方3名打者。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後以「穩健」（solid）形容張育成守備表現，並說球隊只要守得好，就有贏球機會。

此役兩隊3比3僵持到7局下，釀酒人靠暴投攻下一分，紅襪8局上隨即發動反攻，特納（Justin Turner）與吉田正尚相繼揮出陽春砲，助紅襪超前，張育成等人隨後以安打延續攻勢。吉田正尚這半局第2次登場打擊時轟出滿貫砲，紅襪領先分差一口氣拉大到8分，勝券在握。

吉田正尚從日職跨海挑戰大聯盟，近期找回打擊手感，單場灌進6分打點，且成為2008年8月12日「老爹」歐提茲（David Ortiz）以來首位單局兩度開轟的紅襪打者。

紅襪以2勝1敗拿下客場對釀酒人的系列戰，包含這場比賽，本季12勝中有9場是逆轉對手，傲視大聯盟。紅襪近10戰拿下7勝，但戰績仍在競爭激烈的美國聯盟東區墊底，接下來將作客巴爾的摩與金鶯進行3連戰，結束這波客場之旅。（編輯：何宏儒）1120424