大陸江蘇省一名女子在當地某社區工作4年，但她每個月能收到多少工資，本人竟然都不知道。更誇張的是，女子近日因個人原因提出離職，其父親幫其辦理離職手續，打印工資流水時赫見其工資有時低至人民幣1000多元（約新台幣4444元），有時高達2萬多元（8萬8893元），讓她相當傻眼。

《荔枝新聞》報導，從2017年到2021年，甜甜（化名）一直在江蘇一處社區工作，但她每個月能收到多少工資，本人竟然都不知道。前段時間，她因個人原因提出離職，其父親幫其辦理離職手續打印工資流水時，發現其工資有時低至1000多元，有時高達2萬多元，且有1個月還收到了5筆工資。

不僅如此，當事人發現打款單位不僅有社區，還有一個陌生公司。對此，社區財務副主任表示，根據上級要求，工資是由所謂「陌生公司」代發的，而所謂的1個月內5筆工資，是因為其中包含公司發的工資、社區發的防汛補貼及獨生子女醫藥費報銷，還有2筆是年終報酬。他表示，工資發放前有多道審核程序，上級也有嚴格監管，不可能存在錯發情況。

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