「香港天王」郭富城19日與愛妻方媛帶著兩個女兒開心祝賀結婚6周年，放閃曬恩愛影片卻被不少網友虧說表情如蠟像。時報周刊CTWANT接獲消息，指郭富城早在結婚紀念日前幾天，就已先低調訪台拍攝廣告，還抽出時間參加塔澤堪仁波切生日會及法會，並到佛光山台北道場參觀已故星雲大師的墨寶。郭富城開心與信徒合照相當親民，不僅沒有明星架子，表情更是豐富，與大師們合照時，眼神中更流露出難得一見的小粉絲模樣。

在結婚紀念日前幾天，郭富城悄悄來到台灣參加法會活動。（圖／台北市密宗薩迦塔爾畢楊澤學會臉書）

郭富城距離2019年來台開唱，已有4年未公開訪台，先前他一連兩部電影《風再起時》、《斷網》在台上映，因檔期關係未能來台宣傳，但據本刊了解，他月中時快閃來台，並出席藏傳佛教塔澤堪仁波切的生日會及法會，現場開心與諸多佛教大師們對談，他雙手合十並親切與在場志工們合照，即便是低調的私人行程，但他明星光環依舊不減，帥氣微笑讓在場近200多位信徒都搶著跟他合照，直呼追星願望達成。

方媛曬出一家四口出遊的照片，還透露這是第一次全家旅行（圖／取自方媛微博）

郭富城的宗教信仰從小就受母親影響，據了解，原先郭富城出席塔澤堪仁波切生日會有意唱歌祝賀，但因諸多因素考量取消，改以致詞代替，並與塔澤堪仁波切一同站在台上切蛋糕表達祝福之意。除了參加生日會以外，他也抽空參與法會，雙手合十與多位仁波切合照，比起螢幕前的帥氣，私下的他更多了幾分小粉絲的純真開心表情，可說是相當可愛。

郭富城與方媛結婚6年，兩人的互動總成為關注焦點。（圖／取自方媛微博）

而篤信佛教的郭富城，於2001年前正式皈依，成為星雲大師的弟子，星雲大師當時賜給他「普善」法號，希望他能用歌聲廣結善緣，並專程來台義唱。郭富城這趟難得來台，17日訪港前他也特地到佛光山台北道場參觀已故星雲大師的墨寶，直呼從字跡中就能感受到感動，並表示這幾年他也開始寫書法送給一些團體去做慈善拍賣，希望用他的能力去幫助需要幫助的人。

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